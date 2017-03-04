﻿ В Белом доме подтвердили намерение США снизить финансовую помощь другим странам. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

В Белом доме подтвердили намерение США снизить финансовую помощь другим странам

05.03.2017 01:15 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Администрация президента США Дональда Трампа намерена серьезно сократить объемы экономической помощи другим государствам. Это подтвердил в субботу директор административно-бюджетного управления (АБУ) Белого дома Мик Малвэни.

"Мы собираемся предложить сократить помощь иностранным государствам, и мы собираемся предложить тратить эти деньги здесь (в США - прим. ТАСС)", - сказал он в эфире телекомпании Fox News.

По словам директора административно-бюджетного управления, которое является самым крупным структурным подразделением Белого дома, речь идет о "довольно значительных сокращениях". Он заявил, что урезания бюджета направлены на то, чтобы достичь увеличения военных расходов США на $54 млрд  "Общий посыл довольно прямолинеен: меньше денег тратим за рубежом, больше денег тратим здесь", - подчеркнул Малвэни, который ранее занимал должность члена Палаты представителей Конгресса.

Ранее ряд американских СМИ, включая агентство Associated Press (AP), сообщили, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон дал согласие на предложения о существенном сокращении бюджета его ведомства, выработанные аппаратом Белого дома. АБУ предложило урезать бюджет Госдепартамента на 37%. Как отмечало АP, Тиллерсон согласился с необходимостью "агрессивной чистки бюджета" внешнеполитического ведомства и входящего в его структуру Агентства международного развития (АМР), занимающегося оказанием экономической помощи другим странам, однако предложил растянуть этот процесс на три года.

Между тем законодатели как из Сената, так и из Палаты представителей уже сигнализировали о том, что в штыки воспринимают инициативу Белого дома, призванную более чем на треть сократить расходы Госдепартамента и АМР. Многие члены Конгресса, представляющие как демократов, так и республиканцев, сочли такие предложения грозящими подрывом внешней политики Вашингтона.

В этом году на работу Госдепартамента и АМР выделено $50,1 млрд. Данная сумма составляет чуть более 1% расходной части федерального бюджета США.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По словам директора административно-бюджетного управления, которое является самым крупным структурным подразделением Белого дома, речь идет о "довольно...

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
В Вильнюсе пройдет крупная выставка ювелирных изделий
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика