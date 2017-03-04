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В Вильнюсе пройдет крупная выставка ювелирных изделий

05.03.2017 01:08 — Новости Мира | Tut.by  
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Международная выставка ювелирных изделий и янтаря «Amber Trip 2017» состоится в Вильнюсе 8−11 марта — на одну неделю раньше объявленных организаторами сроков. Такой расклад позволит совместить два праздника: 8 марта — Международный женской день, а также 11 марта — День восстановления независимости Литвы.

На этот раз выставка пройдет в крупнейшем в странах Балтии Центре выставок и конференций LITEXPO.

Ежегодно на выставку прибывают представители ювелирного и янтарного бизнеса из различных стран мира: Польши, Турции, Италии, Украины, России, США, Японии, Индии. Ключевой экспонент из Беларуси — гомельский завод «Кристалл». Около 40 процентов площадей выставки занимают ювелирные изделия, а около 60 процентов — янтарь, сообщают организаторы.

На выставку съезжаются профессиональные ювелиры и дизайнеры, организаторы и практики производства, представители ювелирной отрасли, производители технологических устройств и оборудования.

Во время выставки «Amber Trip» проводятся семинары по наиболее актуальным темам ювелирной и янтарной отраслей. Помимо этого проводится международный конкурс ювелирного искусства.

Покровитель выставки «Amber Trip» — Вильнюсское городское самоуправление.

 
 
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Международная выставка ювелирных изделий и янтаря «Amber Trip 2017» состоится в Вильнюсе 8−11 марта - на одну неделю раньше объявленных организаторами сроков. Такой...

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