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Турецкие спасатели нашли пилота сирийского истребителя
05.03.2017 08:45 — Новости Мира | Tut.by
Турецкие спасатели нашли пилота самолета сирийских ВВС, разбившегося в приграничной зоне. Об этом сообщает телеканал
Поисковая группа также нашла обломки самолета. Летчик был обнаружен в полукилометре от них.
Как пишет газета
Пресс-секретарь группировки «Ахрар-аш-Шам» Ахмед Караали заявил, что самолет наносил удары с воздуха в провинции Идлиб на севере Сирии, когда его сбили силы оппозиции.
Истребитель Миг-23 ВВС Сирии
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Поисковая группа также нашла обломки самолета. Летчик был обнаружен в полукилометре от них.
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