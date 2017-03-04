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В США акции сторонников и противников Трампа переросли в столкновения
05.03.2017 08:41 — Новости Мира | Tut.by
В десятках городов США состоялись акции под общим названием «Марш за Трампа». На улицы вышли и его противники. В нескольких случаях шествия переросли в столкновения групп демонстрантов.
По данным организаторов, шествия в поддержку Дональда Трампа прошли примерно в 50 городах. В
В городах, где проходили «Марши за Трампа», на улицы вышли также протестующие против нынешнего американского лидера — по несколько десятков человек в каждом случае.
В Беркли, Олимпии, Сент-Поле и ряде других городов шествия завершились столкновениями сторонников и противников Дональда Трампа. В Олимпии задержаны четверо демонстрантов, в Беркли — десять человек, в Сент-Поле — шесть, двоих задержали в Нэшвилле. Полиция не сообщает, к какому лагерю демонстрантов относились задержанные.
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В десятках городов США состоялись акции под общим названием "Марш за Трампа". На улицы вышли и его противники. В нескольких случаях шествия переросли в столкновения...
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