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В США акции сторонников и противников Трампа переросли в столкновения

05.03.2017 08:41 — Новости Мира | Tut.by  
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В десятках городов США состоялись акции под общим названием «Марш за Трампа». На улицы вышли и его противники. В нескольких случаях шествия переросли в столкновения групп демонстрантов.


Фото: Reuters

По данным организаторов, шествия в поддержку Дональда Трампа прошли примерно в 50 городах. В группу «Марша за Трампа» в Facebook вступили в общей сложности около 5 тысяч симпатизирующих американскому президенту. По сведениям информагентств, каждая отдельная демонстрация собрала от нескольких десятков до нескольких сотен человек. В Индианаполисе собрались 30 сторонников президента США, в Эри — около 100 человек, в Лансинге — 200, в Остине — 300, в Сент-Поле — порядка 400.

В городах, где проходили «Марши за Трампа», на улицы вышли также протестующие против нынешнего американского лидера — по несколько десятков человек в каждом случае.


Фото: Reuters

В Беркли, Олимпии, Сент-Поле и ряде других городов шествия завершились столкновениями сторонников и противников Дональда Трампа. В Олимпии задержаны четверо демонстрантов, в Беркли — десять человек, в Сент-Поле — шесть, двоих задержали в Нэшвилле. Полиция не сообщает, к какому лагерю демонстрантов относились задержанные.

 
 
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В десятках городов США состоялись акции под общим названием "Марш за Трампа". На улицы вышли и его противники. В нескольких случаях шествия переросли в столкновения...

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