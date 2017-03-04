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Южная Корея увеличила выплаты перебежчикам из КНДР

05.03.2017 08:59 — Новости Мира | Tut.by  
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Южная Корея в четыре раза увеличила размер вознаграждения перебежчикам из КНДР, которые поделились важной информацией.

Теперь они могут расчитывать на получение 860 тысяч долларов США, если передадут властям Корейской Республики сведения, которые помогут усилить безопасность страны.

Как объявило министерство объединения Республики Корея, военнослужащие КНДР, которые пересекут границу с оружием и военной техникой, от самолетов и танков до стрелкового оружия, также получат увеличенное денежное вознаграждение.

В прошлом году президент Южной Кореи Пак Кын-Хе заявила, что ее страна будет рада принять перебежчиков из соседней КНДР и помочь им наладить новую жизнь.

«Мы оставляем пути открытыми, здесь вы найдете надежду и новую жизнь, — заявила она. — Вам тоже должны быть доступны универсальные ценности: демократия, права человека, социальные выплаты».

С 1950х годов, по подсчетам южнокорейских властей, из КНДР в Южную Корею бежали около 30 тыс. человек.

 
 
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