﻿﻿ Участники блокады на Донбассе заблокировали соединяющую Украину и Россию железную дорогу. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Участники блокады на Донбассе заблокировали соединяющую Украину и Россию железную дорогу

05.03.2017 09:17 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Организаторы блокады Донбасса заявили о создании нового заграждения на железной дороге. На этот раз их целью стала станция в Конотопе, через который проходит магистраль Москва — Киев.

В Facebook «штаба блокады торговли с оккупантами» утверждается, что так называемый редут был открыт в Конотопе, поскольку на товарной станции в этом городе в Сумской области были обнаружены несколько поездов с углем из России.

Авторы сообщения не указали, какую именно часть железной дороги они перекрыли, однако сообщили, что так называемый «редут» назвали в честь канцлера Западной Германии Конрада Аденауэра.

Радикалы также пообещали «взять под эффективный контроль» все восемь основных пограничных переходов, по которым ведется торговля с Россией.

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман в эфире телеканала «Интер» заявил, что организаторы блокады действуют в том числе в интересах Москвы, поскольку вынуждает предприятия вести торговлю с Россией. В частности, речь идет о предприятии «Азовсталь», чье руководство сообщило о намерении закупать уголь в России, поскольку не получает его с территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

В связи с блокадой Донбасса, как отметил Гройсман, работу могут потерять около 75 тысяч граждан Украины. В энергетическом секторе страны уже введен режим чрезвычайной ситуации.

Блокада железнодорожных путей, ведущих из ДНР и ЛНР в остальные части Украины началась в конце декабря. Среди ее организаторов — бывший руководитель добровольческого батальона «Донбасс», а ныне депутат Верховной рады Семен Семенченко.

 
 
Ссылка на источник 40
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Радикалы также пообещали "взять под эффективный контроль" все восемь основных пограничных переходов, по которым ведется торговля с Россией.

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
Южная Корея увеличила выплаты перебежчикам из КНДР
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика