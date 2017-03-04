Организаторы блокады Донбасса заявили о создании нового заграждения на железной дороге. На этот раз их целью стала станция в Конотопе, через который проходит магистраль Москва — Киев.

В Facebook «штаба блокады торговли с оккупантами» утверждается, что так называемый редут был открыт в Конотопе, поскольку на товарной станции в этом городе в Сумской области были обнаружены несколько поездов с углем из России.

Авторы сообщения не указали, какую именно часть железной дороги они перекрыли, однако сообщили, что так называемый «редут» назвали в честь канцлера Западной Германии Конрада Аденауэра.

Радикалы также пообещали «взять под эффективный контроль» все восемь основных пограничных переходов, по которым ведется торговля с Россией.

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман в эфире телеканала «Интер» заявил, что организаторы блокады действуют в том числе в интересах Москвы, поскольку вынуждает предприятия вести торговлю с Россией. В частности, речь идет о предприятии «Азовсталь», чье руководство сообщило о намерении закупать уголь в России, поскольку не получает его с территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

В связи с блокадой Донбасса, как отметил Гройсман, работу могут потерять около 75 тысяч граждан Украины. В энергетическом секторе страны уже введен режим чрезвычайной ситуации.

Блокада железнодорожных путей, ведущих из ДНР и ЛНР в остальные части Украины началась в конце декабря. Среди ее организаторов — бывший руководитель добровольческого батальона «Донбасс», а ныне депутат Верховной рады Семен Семенченко.