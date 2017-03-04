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Глава МИД Австрии предложил открыть европейские центры для беженцев за пределами ЕС
05.03.2017 10:10 — Новости Мира | Tut.by
Глава МИД Австрии Себастьян Курц выступил с инициативой создать центры Евросоюза по приему беженцев вне блока, к примеру в Грузии, Египте или на Западных Балканах, передает
«Эти учреждения могут располагаться в таких странах, как Египет, Грузия или в одной из стран на Западных Балканах», — заявил министр в интервью еженедельнику.
По его словам, люди, которые пытаются нелегально проникнуть на территорию ЕС, могут быть переправлены в такие центры.
Курц также выступил с критикой миграционного курса канцлера Германии Ангелы Меркель.
«Эта неверная политика была поддержана главами многих стран и правительств, а также Еврокомиссией. В ее основе были благие намерения, однако мне всегда было понятно: если мы привлекаем людей в центральную Европу, приходить их будет все больше», — объяснил он.
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"Эти учреждения могут располагаться в таких странах, как Египет, Грузия или в одной из стран на Западных Балканах", - заявил министр в интервью еженедельнику.
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