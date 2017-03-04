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Жена Фийона попросила мужа продолжить борьбу за пост президента
05.03.2017 10:32 — Новости Мира | Tut.by
Жена кандидата на пост президента Франции Франсуа Фийона попросила мужа не выходить из предвыборной гонки и заявила о своей невиновности по делу о фиктивных выплатах.
В интервью французскому изданию
Также Пенелопа Фийон заявила, что намерена «положить конец безумным слухам» о том, что она получала деньги за якобы
На вопрос журналиста, знала ли она о суммах, которые фигурировали в трудовом контракте, Пенелопа Фийон ответила, что естественно знала, что подписывала. «Все было абсолютно законно», — заявила она.
В настоящее время Пенелопа Фийон
Сам Фийон обещал опубликовать таблицу вознаграждений, полученных его женой в 1998—2002 годах. При этом кандидат в президенты Франции получил
На этой неделе сторонники Фийона заявили о намерении провести массовый митинг в его поддержку в центре Парижа, на который, как они надеются, придут около 40 тысяч человек.
Между тем JDD опубликовал результаты опроса, из которого следует, что лишь 29% выступают за то, чтобы именно Фийон представлял интересы правоцентристской коалиции на выборах. При этом 64% поддерживают мэра Бордо Алена Жюппе, который проиграл Фийону в ходе праймериз.
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Пенелопа Фийон рассказала, что каждый день просит своего супруга не выходить из предвыборной гонки и бороться до конца за президентский пост. При этом она указала,...
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