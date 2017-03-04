Жена кандидата на пост президента Франции Франсуа Фийона попросила мужа не выходить из предвыборной гонки и заявила о своей невиновности по делу о фиктивных выплатах.



Пенелоп и Франсуа Фийон. Фото: Reuters

В интервью французскому изданию Journal de Dimanche (JDD) Пенелопа Фийон рассказала, что каждый день просит своего супруга не выходить из предвыборной гонки и бороться до конца за президентский пост. При этом она указала, что последнее слово останется за самим кандидатом.

Также Пенелопа Фийон заявила, что намерена «положить конец безумным слухам» о том, что она получала деньги за якобы «фиктивную работу» . Она утверждает, что действительно трудилась помощницей у своего мужа, когда он был депутатом французского парламента. «Ему нужен был человек, который выполнял бы его поручения. Мы решили, что этим буду заниматься я. Если бы я не согласилась на эту работу, то ему пришлось бы платить кому-то еще», — подчеркнула она.

На вопрос журналиста, знала ли она о суммах, которые фигурировали в трудовом контракте, Пенелопа Фийон ответила, что естественно знала, что подписывала. «Все было абсолютно законно», — заявила она.

В настоящее время Пенелопа Фийон является подозреваемой в деле о фиктивных выплатах. Следователи утверждают, что будучи помощницей супруга, а затем и его однопартийца Марка Жуло, женщина получила около 500 тысяч евро государственных средств. При этом утверждается, что никаких результатов деятельности супруги кандидата обнаружить не удалось.

Сам Фийон обещал опубликовать таблицу вознаграждений, полученных его женой в 1998—2002 годах. При этом кандидат в президенты Франции получил повестку в суд , куда ему придется явиться 15 марта.

На этой неделе сторонники Фийона заявили о намерении провести массовый митинг в его поддержку в центре Парижа, на который, как они надеются, придут около 40 тысяч человек.

Между тем JDD опубликовал результаты опроса, из которого следует, что лишь 29% выступают за то, чтобы именно Фийон представлял интересы правоцентристской коалиции на выборах. При этом 64% поддерживают мэра Бордо Алена Жюппе, который проиграл Фийону в ходе праймериз.