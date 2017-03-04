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Иракская армия начала новое наступление в западной части Мосула

05.03.2017 14:03 — Новости Мира | Tut.by  
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Вооруженные силы Ирака атаковали четыре района на западе Мосула, удерживаемые боевиками ИГ. По данным Международной организации по миграции, с середины февраля из города бежали 45 тысяч человек.

Армия Ирака при поддержке США начала новое наступление в западном Мосуле в направлении исторического центра города, находящегося под контролем террористической организации «Исламское государство» (ИГ). Атакованы четыре района мегаполиса, в одном из которых располагаются органы власти провинции, сообщило в воскресенье, 5 марта, армейское командование.

Иракские войска пробиваются к центру города, продвигаясь с юга и юго-запада, заявил государственному телевидению представитель совместного оперативного командования бригадный генерал Яхья Расул.

По данным Международной организации по миграции, в результате масштабного наступления на западную часть Мосула, начавшегося 19 февраля, свои дома были вынуждены оставить 45 тысяч жителей города. Только за один день 28 февраля в места размещения перемещенных лиц прибыли более 17 тысяч человек, а 3 марта — еще более 13 тысяч.

Операцию по освобождению Мосула, захваченного боевиками ИГ в 2014 году, иракская армия и ее союзники, включая курдские формирования, начали в середине октября 2016 года. Операцию поддерживает международная коалиция под командованием США, которая осуществляет воздушные удары, а также консультирует иракских военных. В конце января Багдад объявил о полном освобождении восточной части города.

 
 
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Вооруженные силы Ирака атаковали четыре района на западе Мосула, удерживаемые боевиками ИГ.

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