Вооруженные силы Ирака атаковали четыре района на западе Мосула, удерживаемые боевиками ИГ. По данным Международной организации по миграции, с середины февраля из города бежали 45 тысяч человек.

Армия Ирака при поддержке США начала новое наступление в западном Мосуле в направлении исторического центра города, находящегося под контролем террористической организации «Исламское государство» (ИГ). Атакованы четыре района мегаполиса, в одном из которых располагаются органы власти провинции, сообщило в воскресенье, 5 марта, армейское командование.

Иракские войска пробиваются к центру города, продвигаясь с юга и юго-запада, заявил государственному телевидению представитель совместного оперативного командования бригадный генерал Яхья Расул.

По данным Международной организации по миграции, в результате масштабного наступления на западную часть Мосула, начавшегося 19 февраля, свои дома были вынуждены оставить 45 тысяч жителей города. Только за один день 28 февраля в места размещения перемещенных лиц прибыли более 17 тысяч человек, а 3 марта — еще более 13 тысяч.

Операцию по освобождению Мосула, захваченного боевиками ИГ в 2014 году, иракская армия и ее союзники, включая курдские формирования, начали в середине октября 2016 года. Операцию поддерживает международная коалиция под командованием США, которая осуществляет воздушные удары, а также консультирует иракских военных. В конце января Багдад объявил о полном освобождении восточной части города.