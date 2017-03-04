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Эрдоган сравнил запреты на турецкие митинги в Германии с действиями нацистов

05.03.2017 16:58 — Новости Мира | Tut.by  
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган осудил решение властей Германии об отмене мероприятия «Союза турецких демократов Европы» (UETD) с участием министра юстиции страны Бекира Боздага и министра экономики Нихата Зейбекчи, сообщает Anadolu.

«Власти Германии препятствуют выступлению турецких политиков. Неужели в Берлине считают, что подобными методами они смогут повлиять на итоги конституционного референдума 16 апреля в Турции?» — отметил он.

Эрдоган подчеркнул, что позиция властей Германии не имеет ничего общего с принципами демократии.

«Их нынешние действия ничем не отличаются от методов нацистов», — добавил турецкий президент.

Власти Нидерландов уже выступили против планов Анкары провести подобное мероприятие в Роттердаме.

На 16 апреля 2017 года назначен референдум по вопросу о внесении поправок в конституцию Турции, который предполагает смену формы правления с парламентской на президентскую.

 
 
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган осудил решение властей Германии об отмене мероприятия "Союза турецких демократов Европы" (UETD) с участием министра юстиции...

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