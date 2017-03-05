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В Средиземном море корабль ВМС Норвегии спас 503 беженца
05.03.2017 22:03 — Новости Мира | Tut.by
Корабль ВМС Норвегии спас 503 мигранта в Средиземном море, сообщает агентство Associated Press.
По данным военных, на борту резиновых шлюпок, в которых перемещались беженцы, было 358 мужчин, 29 женщин и 116 детей. Многие из них были ранены. В ходе спасательной операции скончался 16-летний мальчик, который страдал от серьезного заболевания.
Отмечается, что два человека были задержаны по подозрению в торговле людьми и переданы итальянской полиции.
Ранее сообщалось, что корабль ВМС Ирландии Niamh спас 329 мигрантов у берегов Ливии.
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По данным военных, на борту резиновых шлюпок, в которых перемещались беженцы, было 358 мужчин, 29 женщин и 116 детей.
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