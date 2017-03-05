﻿ Южнокорейские военные сообщили о запуске ракеты КНДР. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Южнокорейские военные сообщили о запуске ракеты КНДР

06.03.2017 02:54 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

КНДР осуществила запуск ракеты неизвестного типа. Об этом сообщает в понедельник, 6 марта, агентство «Ёнхап» со ссылкой на заявление комитета начальников штабов Южной Кореи.

Запуск был произведен в 07:36 по местному времени (01.36 по минскому) из района населенного пункта Тончханни в провинции Пхёнан-Пукто. Ракета, предположительно, упала в акваторию Японского моря недалеко у восточного побережья КНДР.

Агентство не исключает, что это были испытания межконтинентальной баллистической ракеты KN-08 или KN-14. При этом отмечается, что запуск совпал с проведением в Южной Корее крупномасштабных корейско-американских военных учений.

Предыдущие испытания баллистических ракет, которые осудил Совбез ООН, Пхеньян провел 12 февраля. За ними наблюдал лидер Северной Кореи Ким Чен Ын. КНДР заявила о том, что запуски были успешными.

Это уже не первый случай демонстрации силы со стороны КНДР. В 2016 году Северная Корея запустила более 20 ракет, а также провела два ядерных испытания, которые нарушают резолюции СБ ООН.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ракета, предположительно, упала в акваторию Японского моря недалеко у восточного побережья КНДР.

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
В Средиземном море корабль ВМС Норвегии спас 503 беженца
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика