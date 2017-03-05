Исполняющий обязанности президента Южной Кореи Хван Гё Ан попросил США о немедленном развертывании системы противоракетной обороны (ПРО) на полуострове после запуска ракет КНДР, передает Reuters .

По словам Хвана, Сеулу необходимо как можно быстрее установить систему защиты от ракет КНДР.

Напомним, КНДР осуществила запуск ракет неизвестного типа. Запуск совпал с проведением в Южной Корее крупномасштабных корейско-американских военных учений.

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга заявил, что КНДР запустила четыре ракеты в сторону Японского моря. Он также добавил, что три из четырех запущенных КНДР ракет упали в исключительной экономической зоне Японии.