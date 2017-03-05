|
В Южной Корее потребовали от США немедленного развертывания ПРО
06.03.2017 06:08 — Новости Мира | Tut.by
Исполняющий обязанности президента Южной Кореи Хван Гё Ан попросил США о немедленном развертывании системы противоракетной обороны (ПРО) на полуострове после запуска ракет КНДР, передает
По словам Хвана, Сеулу необходимо как можно быстрее установить систему защиты от ракет КНДР.
Напомним, КНДР
Генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга заявил, что КНДР запустила четыре ракеты в сторону Японского моря. Он также добавил, что три из четырех запущенных КНДР ракет упали в исключительной экономической зоне Японии.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Это произошло после запуска четырех ракет КНДР.
|
Архив (Новости Мира)
Комментарии