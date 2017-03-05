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Стали известны подробности ранения российского генерала в Сирии

06.03.2017 06:54 — Новости Мира | Tut.by  
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Начальник управления боевой подготовки штаба Западного военного округа генерал-майор Петр Милюхин, получивший тяжелые ранения в Сирии, пострадал при нападении на колонну, при котором погибли четверо российских военнослужащих. Об этом пишет в понедельник, 6 марта, «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, близкие к военному ведомству.

Инцидент, по данным издания, произошел 16 февраля в провинции Хомс. Милюхин, который к тому времени уже два месяца находился в Сирии, вместе с пятью военнослужащими ехал из района аэродрома Тияс в сторону города Хомс в бронемашине «Тигр» в составе автоколонны. Он должен был на месте оценить состояние и подготовку бойцов сирийской армии, а также донести до них новые данные Генштаба ВС РФ.

В 4 километрах от Тияса боевики подорвали «Тигр» при помощи мощного радиоуправляемого фугаса, заложенного вблизи дороги, и открыли огонь по автоколонне. В результате погибли четверо из шести человек, ехавших в бронеавтомобиле. Имена погибших Минобороны не раскрывает, но, по информации газеты, смертельные ранения получили старший сержант Вадим Магамуров и морской пехотинец Павел Козаченко. Первого похоронили 19 февраля в Екатеринбурге, второго — в тот же день в Пензе.

Милюхин был серьезно ранен: ему оторвало обе ноги, а также выбило глаз. Спецподразделения в считанные часы доставили генерала на авиабазу Хмеймим, где военные медики на протяжении недели боролись за его жизнь. По словам источников «Коммерсанта», врачам в полевых условиях удалось остановить кровотечение и стабилизировать состояние Милюхина, что позволило отправить его самолетом в московский госпиталь имени Бурденко. В настоящее время состояние генерала, как отмечают медики, стабильно.

О тяжелом ранении Милюхина — подчиненного генерал-полковника Андрея Картаполова, командующего российской группировкой в Сирии, — стало известно 3 марта. Сообщалось, что он подорвался на мине, потерял обе ноги и глаз.

О том, что 16 февраля в Сирии погибли четверо российских военнослужащих, еще двое пострадали, сообщили 20 февраля. Как уточнили в Минобороны, автомобиль с российскими военнослужащими проехал четыре километра, после чего под ним сработал радиоуправляемый заряд.

 
 
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Милюхин был серьезно ранен: ему оторвало обе ноги, а также выбило глаз.

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