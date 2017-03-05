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Берлин назвал подлым сравнение Эрдоганом политики немецких властей с нацизмом

06.03.2017 07:23 — Новости Мира | Tut.by  
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Немецкие политики возмущены сравнением, которое позволил себе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на фоне конфликта вокруг турецкой политической агитации в Германии.

Министр юстиции Хайко Мас (Heiko Maas) в воскресенье, 5 марта, назвал высказывания Эрдогана «подлыми, не поддающимися пониманию и неприемлемыми» и призвал «отвергнуть их самым решительным образом». Подобным образом отреагировал и председатель фракции Христианско-демократического союза (ХДС) в германском бундестаге Фолькер Каудер (Volker Kauder). «То, что президент одной страны, входящей в НАТО, так отзывается о другой стране, входящей в НАТО, — абсолютно невероятно и неприемлемо», — сказал он в тот же день.

Генсек Христианско-социального союза (ХСС) Андреас Шойер (Andreas Scheuer) заявил «о чудовищном промахе деспота из Босфора», позволившем себе столь «возмутительное и ошибочное» сравнение. А замглавы ХДС Юлия Клёкнер (Julia Klöckner) указала, что президент Турции должен извиниться.

После отказа трех немецких городов проводить агитационные мероприятия турецких министров Эрдоган сравнил политику ФРГ в отношении Анкары с политикой национал-социалистов. «Ваши методы ничем не отличаются от нацистских», — заявил он в воскресенье, 5 марта, в Стамбуле.

Глава МИД Германии призывает не впадать в крайности

Агитация турецких политиков в Германии не запрещается как таковая, речь идет о соблюдении немецких законов и норм, заявил министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль (Sigmar Gabriel). «Тот, кто хочет у нас выступать, не должен говорить то, что хотим услышать мы, но должен придерживаться наших правил», — написал глава МИД в статье, опубликованной 5 марта в газете Bild am Sonntag. По словам немецкого министра, речь идет об уважении законодательства и общепринятых норм. «К взаимному уважению относится и соблюдение меры, и отказ от крайностей во время предвыборной борьбы с обеих сторон», — подчеркнул Габриэль.

16 апреля в Турции пройдет референдум о введении президентской республики. В начале марта три немецких города — Кельн, Гаггенау и Фрехен — отказались предоставить площадки для агитации двум турецким министрам. МИД Турции вызвал посла ФРГ в Анкаре для разъяснений. Официальный представитель президента Турции назвал отмену выступлений министров «скандальным решением» и обвинил ФРГ в лицемерии и создании благовидных предлогов для нарушения свободы слова.

В Германии проживают около 1,4 миллиона человек, которые имеют право голоса на выборах и референдумах в Турции. Именно они представляют интерес для турецких политиков, приезжающих выступать в ФРГ.

 
 
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Политики в Германии с негодованием отреагировали на высказывания Эрдогана по поводу решений, принимаемых немецкими властями. Президент Турции должен извиниться,...

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