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Спецслужбы США отрицают слова Трампа о прослушке его телефонов
06.03.2017 08:17 — Новости Мира | Tut.by
Руководители американских спецслужб во время президентства Барака Обамы отвергли заявления нынешнего президента США Дональда Трампа о том, что его предшественник дал распоряжение прослушивать его телефонные разговоры в ходе президентской кампании 2016 года.
Согласно газете New York Times, глава ФБР Джеймс Коми попросил министерство юстиции США выступить с опровержением
Ранее бывший директор Национальной разведки США Джеймс Клэппер заявил, что никто не прослушивал телефоны Трампа или его предвыборного штаба во время прошлогодней избирательной кампании.
Как сказал Клэппер в интервью телеканалу Эн-би-си, не существует ни одного постановления суда о прослушивании «Трамп-тауэр» — нью-йоркского небоскреба, в котором размещалась штаб-квартира президентской кампании кандидата от республиканцев.
По словам Клэппера, как глава разведслужбы он не мог не знать о постановлении суда, разрешающем прослушку телефонов Дональда Трампа. «Но такого постановления не было. Я заявляю это со всей категоричностью», — добавил он.
Джеймс Клэппер, который ушел в отставку с поста главы Национальной разведки США сразу после инаугурации Трампа в январе этого года, сказал, что спецслужбы не следили за Трампом ни до выборов, ни во время, ни после них, когда тот стал избранным президентом.
«Но я не могу говорить за все правительственные департаменты или местные власти», — добавил он.
Дональд Трамп выступил с обвинением в адрес Барака Обамы в минувшую субботу.
«Кошмар! Только что узнал, что Обама начал прослушивать мои телефоны в „Трамп-Тауэр“ незадолго до победы [на выборах]. Ничего не нашел. Это маккартизм!», —
Президент не привел каких-либо доказательств, однако попросил комитет по разведке конгресса проверить эти сообщения в рамках проводимого им расследования предполагаемого вмешательства России в президентскую кампанию.
Глава комитета по разведке палаты представителей Девин Нуньес
Представитель Барака Обамы заявил, что бывший президент никогда не давал распоряжений прослушивать кого-либо из американских граждан.
«Ни президент Обама, ни кто-либо еще в Белом доме не давал указаний вести слежку за гражданином США. Непреложным правилом администрации Обамы было невмешательство чиновников Белого дома в независимые расследования министерства юстиции», — сказал пресс-секретарь экс-президента Кевин Льюис.
Нынешний пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер написал в «Твиттере», что президент Трамп и его администрация воздержатся от дальнейших комментариев по этому вопросу до тех пор, пока не будет завершено проводимое конгрессом расследование.
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Руководители американских спецслужб отвергли заявления нынешнего президента США Дональда Трампа о том, что его предшественник дал распоряжение прослушивать его...
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