В Литве на расстоянии 50 километров от Белорусской АЭС оборудуют 150 предупредительных сирен, которые бы информировали население о возможной опасности в случае инцидентов на АЭС.

Сирены собираются установить в Вильнюсе, а также в Вильнюсском, Ширвинтском и Шальчининкском районах. Их установка включена в план действий программы правительства, передает DELFI .

Заместитель директора Департамента пожарной безопасности и спасения (ДПБС) Юрис Таргонскас утверждает, что сирены обойдутся в сумму до 3 млн евро, однако деньги на них просят уже несколько лет. По его словам, жителей будут предупреждать как в связи с радиоактивной опасностью, так и в других случаях обычных происшествий.

Сирены будут интегрированы в общую систему предупреждения, информирующую жителей телефонными сообщениями, а при необходимости и через национальный транслятор. Сирены планируется оборудовать до открытия Островецкой АЭС.

Напомним, что в течение последнего года на площадке БелАЭС произошло шесть чрезвычайных происшествий.

Министерство иностранных дел Литвы приняло решение о назначении дипломата Дарюса Дегутиса послом для выполнения особых задач по вопросам строящейся в Островце Белорусской АЭС.