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Литва оборудует 150 сирен на случай аварии на БелАЭС

06.03.2017 10:19 — Новости Мира | БДГ  
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В Литве на расстоянии 50 километров от Белорусской АЭС оборудуют 150 предупредительных сирен, которые бы информировали население о возможной опасности в случае инцидентов на АЭС.

Сирены собираются установить в Вильнюсе, а также в Вильнюсском, Ширвинтском и Шальчининкском районах. Их установка включена в план действий программы правительства, передает DELFI.

Заместитель директора Департамента пожарной безопасности и спасения (ДПБС) Юрис Таргонскас утверждает, что сирены обойдутся в сумму до 3 млн евро, однако деньги на них просят уже несколько лет. По его словам, жителей будут предупреждать как в связи с радиоактивной опасностью, так и в других случаях обычных происшествий.

Сирены будут интегрированы в общую систему предупреждения, информирующую жителей телефонными сообщениями, а при необходимости и через национальный транслятор. Сирены планируется оборудовать до открытия Островецкой АЭС.

Напомним, что в течение последнего года на площадке БелАЭС произошло шесть чрезвычайных происшествий. 

Министерство иностранных дел Литвы приняло решение о назначении дипломата Дарюса Дегутиса послом для выполнения особых задач по вопросам строящейся в Островце Белорусской АЭС. 

Представители МАГАТЭ по итогам работы миссии 16-20 января заявили, что Беларусь учла все внешние угрозы при проектировании станции. Однако министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс выразил обеспокоенность такими заявлениями миссии МАГАТЭ.

 
 
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В Литве на расстоянии 50 километров от Белорусской АЭС оборудуют 150 предупредительных сирен, которые бы информировали население о возможной опасности в случае...

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