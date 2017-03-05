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Литва оборудует 150 сирен на случай аварии на БелАЭС
06.03.2017 10:19 — Новости Мира | БДГ
В Литве на расстоянии 50 километров от Белорусской АЭС оборудуют 150 предупредительных сирен, которые бы информировали население о возможной опасности в случае инцидентов на АЭС.
Сирены собираются установить в Вильнюсе, а также в Вильнюсском, Ширвинтском и Шальчининкском районах. Их установка включена в план действий программы правительства, передает
Заместитель директора Департамента пожарной безопасности и спасения (ДПБС) Юрис Таргонскас утверждает, что сирены обойдутся в сумму до 3 млн евро, однако деньги на них просят уже несколько лет. По его словам, жителей будут предупреждать как в связи с радиоактивной опасностью, так и в других случаях обычных происшествий.
Сирены будут интегрированы в общую систему предупреждения, информирующую жителей телефонными сообщениями, а при необходимости и через национальный транслятор. Сирены планируется оборудовать до открытия Островецкой АЭС.
Напомним, что в течение последнего года на площадке БелАЭС
Министерство иностранных дел Литвы приняло
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В Литве на расстоянии 50 километров от Белорусской АЭС оборудуют 150 предупредительных сирен, которые бы информировали население о возможной опасности в случае...
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