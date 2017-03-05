33-летную россиянку арестовали в Анкаре по подозрению в связях с убийцей российского посла в Турции Андрея Карлова в конце 2016 года, сообщает Hurriyet со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Сообщается, что она поддерживала контакт с убийцей посла до ноября 2016 года, известно также о переписках в через мессенджер WhatsApp.