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Арестована россиянка, связанная с убийцей посла РФ в Турции
06.03.2017 10:38 — Новости Мира | Tut.by
33-летную россиянку арестовали в Анкаре по подозрению в связях с убийцей российского посла в Турции Андрея Карлова в конце 2016 года, сообщает
Сообщается, что она поддерживала контакт с убийцей посла до ноября 2016 года, известно также о переписках в через мессенджер WhatsApp.
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33-летную россиянку арестовали в Анкаре по подозрению в связях с убийцей российского посла в Турции Андрея Карлова в конце 2016 года, сообщает Hurriyet со ссылкой на...
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