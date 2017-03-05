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Арестована россиянка, связанная с убийцей посла РФ в Турции

06.03.2017 10:38 — Новости Мира | Tut.by  
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33-летную россиянку арестовали в Анкаре по подозрению в связях с убийцей российского посла в Турции Андрея Карлова в конце 2016 года, сообщает Hurriyet со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Сообщается, что она поддерживала контакт с убийцей посла до ноября 2016 года, известно также о переписках в  через мессенджер WhatsApp.

 
 
Ссылка на источник 20
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33-летную россиянку арестовали в Анкаре по подозрению в связях с убийцей российского посла в Турции Андрея Карлова в конце 2016 года, сообщает Hurriyet со ссылкой на...

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