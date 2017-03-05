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Международный суд в Гааге начинает слушания по иску Украину к РФ

06.03.2017 11:52 — Новости Мира | БДГ  
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В понедельник 6 марта Международный суд в Гааге приступает к рассмотрению иска Ураины против России.

Как передает «Радио Свобода», публичные слушания по иску пройдут с 6 по 9 марта и начнутся с заслушивания украинской стороны. Российской стороне слово будет предоставлено 7 марта. Слушания будут проходить в открытом режиме во Дворце мира. 

В ходе слушаний будет рассмотрено применении временных мер, о которых просит украинская сторона. Иск против России был подан в связи с финансированием терроризма и со всеми формами расовой дискриминации и исходя из международных конвенций о борьбе с этими явлениями. Ранее суд в Гааге уже признал, что ситуация с Крымом с Севастополем - вооруженных конфликт между Украиной и РФ со всеми вытекающими из этого последствиями.

По информации украинских СМИ, согласно указу Петра Порошенко, украинскую делегацию на слушаниях в Гааге, где работает этот высший судебный орган в системе ООН, возглавит заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль.

Напомним, что Генассамблея ООН, Европейский Совет, страны ЕС и США не признали отделение Крыма и Севастополя. Действия России фактически были признаны аннексией, а проведенный референдум о присоединении - незаконным.

 
 
Ссылка на источник 24
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В понедельник 6 марта Международный суд в Гааге приступает к рассмотрению иска Ураины против России.

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