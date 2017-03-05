В понедельник 6 марта Международный суд в Гааге приступает к рассмотрению иска Ураины против России.

Как передает «Радио Свобода» , публичные слушания по иску пройдут с 6 по 9 марта и начнутся с заслушивания украинской стороны. Российской стороне слово будет предоставлено 7 марта. Слушания будут проходить в открытом режиме во Дворце мира.

В ходе слушаний будет рассмотрено применении временных мер, о которых просит украинская сторона. Иск против России был подан в связи с финансированием терроризма и со всеми формами расовой дискриминации и исходя из международных конвенций о борьбе с этими явлениями. Ранее суд в Гааге уже признал, что ситуация с Крымом с Севастополем - вооруженных конфликт между Украиной и РФ со всеми вытекающими из этого последствиями.

По информации украинских СМИ, согласно указу Петра Порошенко, украинскую делегацию на слушаниях в Гааге, где работает этот высший судебный орган в системе ООН, возглавит заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль.