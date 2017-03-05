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Международный суд в Гааге начинает слушания по иску Украину к РФ
06.03.2017 11:52 — Новости Мира | БДГ
В понедельник 6 марта Международный суд в Гааге приступает к рассмотрению иска Ураины против России.
Как передает
В ходе слушаний будет рассмотрено применении временных мер, о которых просит украинская сторона. Иск против России был подан в связи с финансированием терроризма и со всеми формами расовой дискриминации и исходя из международных конвенций о борьбе с этими явлениями. Ранее суд в Гааге уже признал, что ситуация с Крымом с Севастополем - вооруженных конфликт между Украиной и РФ со всеми вытекающими из этого последствиями.
По информации украинских СМИ, согласно указу Петра Порошенко, украинскую делегацию на слушаниях в Гааге, где работает этот высший судебный орган в системе ООН, возглавит заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль.
Напомним, что
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В понедельник 6 марта Международный суд в Гааге приступает к рассмотрению иска Ураины против России.
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