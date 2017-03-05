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Парламент Казахстана принял ограничивающие власть президента поправки

06.03.2017 12:25 — Новости Мира | Tut.by  
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Парламент Казахстана в понедельник во втором окончательном чтении принял поправки в Конституцию и утвердил предложение президента страны Нурсултана Назарбаева распределить часть президентских полномочий между парламентом и правительством, сообщает Tengrinews.

По словам председателя совместной комиссии Нурлана Абдирова, представленный президентом законопроект предусматривает 26 поправок в 19 статей Конституции.

Изменения в Конституцию предусматривают, в частности, усиление роли нижней палаты парламента (мажилиса) при формировании правительства, а также усиление контроля парламента и палат за деятельностью правительства и его членов.

По словам Абдирова, существенное изменение касается пункта 1 статьи 70 Конституции, в соответствии с которым правительство слагает свои полномочия перед вновь избранным парламентом, а не перед вновь избранным президентом страны, как это было ранее.

Одно из нововведений предполагает, что премьер вносит представление о кандидатурах новых министров президенту после консультаций с парламентом, за исключением кандидатур на посты министров иностранных дел и обороны.

Кроме того, правительству Казахстана передаются полномочия по утверждению государственных программ, единой системы финансирования и оплаты труда работников всех органов, содержащихся за счет государственного бюджета. Это задача, уточняет портал BNews.kz, будет решаться правительством по согласованию с главой государства.

«Проектом исключается право главы государства отменять либо приостанавливать действие актов правительства и премьер-министра. Тем самым всю полноту ответственности за свои акты будет нести само правительство», — цитирует выступление Абдирова портал BNews.kz.

За президентом Казахстана законодательно закрепляется право определения приоритета рассмотрения законов. Законы, которые президент называет приоритетными, должны быть рассмотрены парламентом Казахстана в течение двух месяцев.

В пятницу, 3 марта, депутаты парламента в ходе совместного заседания палат парламента одобрили проект закона «О внесении изменений и дополнений в Конституцию РК» в первом чтении.

 
 
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Изменения в Конституцию предусматривают, в частности, усиление роли нижней палаты парламента при формировании правительства, а также усиление контроля...

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