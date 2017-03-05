Кандидат в президенты Франции и лидер партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен не считает, что Россия угрожает Европе. Об этом французский политик заявила в интервью CBS, текст которого опубликован в понедельник на сайте телекомпании.



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«Я думаю, это большой обман», — заявила Ле Пен, отвечая на вопрос о российской угрозе для европейских государств. «Я скажу вам, что является опасностью для Европы. Это ведение холодной войны против России и подталкивание России в руки Китая. Вот это угроза Европе», — подчеркнула лидер партии «Национальный фронт».

Ле Пен также заявила, что не считает российского президента угрозой Франции и другим странам европейского региона. «Ни один поступок Владимира Путина не заставляет меня прийти к такому выводу», — пояснила она.

Первый тур президентских выборов во Франции состоится 23 апреля, второй — 7 мая. Согласно представленным в пятницу данным опроса социологической службы Odoxa, за кандидата от «Национального фронта» планируют голосовать 25,5% респондентов.