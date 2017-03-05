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Уходящий президент Франции рассказал о своем "последнем долге"

06.03.2017 14:05 — Новости Мира | Tut.by  
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Президент Франции Франсуа Олланд считает своей главной задачей не допустить на грядущих выборах победы лидера правопопулистской партии «Национальный фронт» (НФ) Марин Ле Пен. Об этом он заявил в понедельник, 6 марта, в интервью немецкой газете Süddeutsche Zeitung и ряду других европейских изданий.


Франсуа Олланд. Фото: Reuters

По словам Олланда, президентские выборы во Франции определят не только будущее страны, но и будущее Европы. Цель популистов — «отгородиться от мира» и создать будущее, «полное барьеров и границ», убежден французский лидер. По его мнению, во Франции «существует угроза» победы Ле Пен. «Мой последний долг — сделать все, чтобы на Францию не легла столь тяжелая ответственность», — подчеркнул Олланд.

В январе стало известно, что Марин Ле Пен обвинили в нецелевом расходовании средств Европарламента (ЕП). Европейское бюро по борьбе с мошенничеством установило, что сотрудники «Национального фронта» незаконно получали зарплату в ЕП, работая при этом во Франции. Ле Пен должна вернуть ЕП в общей сложности 340 тысяч евро. Французские органы юстиции уже начали расследование по этому вопросу.

2 марта ЕП лишил лидера французских правопопулистов депутатской неприкосновенности в рамках другого дела. Во Франции в отношении Ле Пен прокуратурой Нанта ведется расследование по обвинению в распространении в интернете фотографий со сценами насилия. В декабре 2015 года Марин Ле Пен разместила на своей странице в Twitter фотографии со сценами расправы боевиками террористической организации «Исламское государство» над несколькими заложниками.

Ранее лидер НФ отказалась явиться по вызову прокуратуры, воспользовавшись депутатской неприкосновенностью. После лишения иммунитета Ле Пен, в случае признания ее виновной, может грозить до трех лет лишения свободы и штраф в размере 75 тысяч евро.

Согласно последним опросам, Ле Пен лидирует в первом туре президентских выборов вместе с Эмманюэлем Макроном. Во втором раунде социологи предсказывают лидеру НФ поражение. Выборы нового президента Франции пройдут в два тура 23 апреля и 7 мая 2017 года.

 
 
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Франсуа Олланд считает своим долгом не допустить победы лидера правопопулистов Марин Ле Пен на президентских выборах во Франции.

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