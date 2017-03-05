На фоне скандала , связанного с генпрокурором США Джефом Сешнсом, который рискует повторить судьбу экс-советника по национальной безопасности Майкла Флинна за ложь под присягой, «Газета.Ru» вспоминает самых заметных сторонников Дональда Трампа, которые либо отказались от предложения избранного президента занять высокие посты в новой администрации, либо под давлением внешних факторов были вынуждены с них уйти.



Фото: Reuters

В США, где особенно пестуется и уважается патриотизм, «предательство национальных интересов» звучит как тяжелейшее обвинение, а престиж государственной службы очень велик, не принято просто так отказываться от предложений занять государственные должности. Ведь бизнесу может одинаково помешать как обвинение его владельца в нежелании служить интересам страны, так и вынужденный отказ от активов во избежание конфликта интересов при поступлении на госслужбу.

Поэтому случаи непринятия предложений, особенно от президента страны, не распространены и всегда считаются скорее исключением из правил. Однако, за то короткое время, что Трамп формировал переходную команду, он уже успел получить несколько отказов. В новой администрации Белого дома спустя полтора месяца после официального вступления избранного президента в должность по-прежнему остаются незанятыми некоторые наиболее важные посты в правительстве. Например, должность министра труда.

Эндрю Паздер

Кандидатуру Эндрю Паздера на пост министра труда Трамп заявил еще в декабре прошлого года. Считалось, что Паздер будет отвечать за реализацию громкого обещания Трампа «вернуть американское производство на родину». В сенате кандидатуру оспорили, поскольку возможный будущий министр труда в прошлом высказывался против повышения минимальной зарплаты, так как, по его мнению, эта мера вредит мелкому бизнесу и ведет к сокращению рабочих мест.

Паздер также критиковал программу повышения уровня оплаты сверхурочных, проводившуюся правительством Обамы, утверждая, что она сокращает возможности наемных работников на рынке труда, и реформу системы здравоохранения, известную как Obamacare. Причем критика медицинской реформы звучала крайне неубедительно — Паздер заявлял, что Obamacare подорвала ресторанный бизнес в стране, поскольку из-за увеличения страховых выплат у людей осталось меньше денег на посещение ресторанов.

Паздер на тот момент являлся главным исполнительным директором сети быстрого питания CKE Restaurants, поэтому он дополнительно выглядел еще и как заинтересованное лицо.

К тому же когда-то Паздер был замечен в сомнительных делах, в частности содержал в доме экономку — нелегальную иммигрантку. В итоге 15 февраля Паздер отозвал свою кандидатуру на пост министра.

«После тщательных раздумий и совещания с семьей я отзываю мою кандидатуру на замещение поста министра труда. Для меня большая честь, что президент Дональд Трамп предложил мне возглавить это ведомство и вернуть американских служащих и бизнес на путь устойчивого процветания», — заявил Паздер, поблагодарив своих близких и сторонников. Он также отметил, что, несмотря на отказ от должности, продолжает поддерживать Трампа и его команду.

16 февраля Трамп предложил пустующее место Александру Акосте, декану юридического факультета Международного университета Флориды, в прошлом федеральному прокурору США. «Алекс станет ключевым элементом в достижении нашей цели оживления американской экономики, производства и рабочей силы», — сказал Трамп, а также призвал сенат поторопиться с утверждением кандидатуры Акосты.

Роберт Гарвард

После того как советник по национальной безопасности Майкл Флинн был вынужден подать в отставку — генералу на пенсии пришлось уйти 14 февраля, когда стало известно, что еще до инаугурации Трампа Флинн обсуждал с послом России в США Сергеем Кисляком антироссийские санкции и скрыл этот факт от коллег, — Трамп предложил освободившийся пост вице-адмиралу в отставке Роберту Гарварду.

Но Гарвард отказался от предложения. Судя по словам близких к вице-адмиралу источников, речь шла не о сознательном демарше. Официальная версия — личный взгляд на вопрос соответствия должности. «Гарвард разрывается между чувством долга и осознанием своей очевидной неэффективности», — рассказывал один из источников Financial Times, близкий к вице-адмиралу. В итоге Трамп назначил своим советником героя войны в Ираке генерал-лейтенанта Герберта Рэймонда Макмастера.

Джонатан Грей

Одним из первых отверг предложение Трампа кандидат на пост министра финансов Джонатан Грей, который руководит подразделением, занимающимся недвижимостью, в корпорации Blackstone Group. Долгое время наравне со Стивеном Мнучином Грей считался одним из самых вероятных претендентов на пост министра финансов. Более того, наиболее предпочтительным. Однако в конце ноября, меньше чем через две недели после победы Трампа, Грей отказался от предложения в пользу своего бизнеса.

«У нас была замечательная встреча и всесторонняя дискуссия с президентом. Для меня было большой честью то, что моя кандидатура рассматривается на пост министра финансов, однако у меня все еще много работы в Blackstone», — сказал бизнесмен.

Грей — выпускник Уортонской школы бизнеса при Пенсильванском университете, это, к слову, альма-матер Трампа. В Blackstone Group он начал работать с 1992 года, сейчас управляет в компании активами на сумму в $ 102 млрд — офисными зданиям, отелями, жилыми домами, а также торговыми центрами по всему миру. В октябре прошлого года Forbes писал о Грее как человеке, который «провел революцию в сфере инвестирования в недвижимость».

Интересно, что во время предвыборной гонки Грей одновременно жертвовал в фонд кандидата от демократов Хиллари Клинтон и публично поддерживал республиканца Трампа, в частности, его предложения касательно миграционной политики. По мнению финансиста, реформа в этой сфере поможет «привлечь в страну больше людей с высшим образованием и решить проблему с большим числом лиц, не имеющих документов, которые могли бы платить налоги и быть более продуктивными».

Отказ Грея открыл дорогу к должности Стивену Мнучину — бывшему банкиру Goldman Sachs, где выпускник Йельского университета в течение 17 лет занимался ипотечными облигациями и государственными ценными бумагами.

В 2002 году Мнучин ушел из Goldman Sachs и какое-то время работал в компании университетского друга Эдварда Ламперта Sears Holdings. А в 2004 году основал собственный хедж-фонд, который инвестировал как минимум в два проекта Дональда Трампа. Кроме того, Мнучин учредил банк OneWest, выкупив несколько финансовых компаний, разорившихся в результате экономического кризиса 2008 года. Одновременно с этим Мнучин переключился на кинопроизводство, основал компанию Dune Capital, которая в 2007 году заключила контракт с киногигантом 20th Century Fox на сумму более $ 500 млн, вложившись в том числе в кинокартины «Аватар» и «Люди Икс».

Винсент Виола

В декабре прошлого года Трамп предложил в качестве кандидата на пост военного министра Винсента Виолу — выпускника военной академии, сделавшего миллиардное состояние на высокочастотном трейдинге. Виола принадлежит к той группе, которую Трамп уважает больше всего, — людей, которые, по словам самого президента, «сделали себя сами». Однако в начале февраля Виола отказался занять предложенный пост из-за возможности потенциальных конфликтов его частных и государственных интересов.

В окружении инвестора, в частности, заявили о невозможности разорвать бизнес-связи Виолы со всеми организациями, в создании которых он принял участие за последние 35 лет.

И как сообщили представители Виолы, миллиардер «проинформировал президента Дональда Трампа, что не сможет принять его предложение занять пост министра армии».

Виола — основатель и руководитель трейдинговой компании Virtu Financial. Предприниматель окончил Военную академию в Вест-Пойнте, а также служил в сухопутных подразделениях армии США и со своим военным прошлым не расставался никогда. Например, после терактов 11 сентября 2001 года он основал в своем бывшем вузе в Вест-Пойнте контртеррористический центр. Виола также числится соавтором учебника о боевой стратегии. Кроме того, он читает лекции о кибернетических войнах и утверждает, что программисты — это солдаты будущего, а основные сражения будут разворачиваться в компьютерных сетях.

Милитаристическими аллюзиями пропитана и бизнес-философия Виолы.

Как-то раз член совета директоров Virtu, отставной генерал армии и в прошлом комендант Вест-Пойнта Джон Абизаид организовал для трейдеров компании патриотическую трехчасовую конную экскурсию к месту битвы при Литтл-Бигхорн между индейским союзом и солдатами армии США, произошедшей в 1876 году.

Филипп Билден

26 февраля стало известно, что бизнесмен, а в прошлом офицер военной разведки Филипп Билден отказался от поста главы военно-морских сил США. Билден думал над этим решением больше месяца — Трамп сделал предложение еще 25 января. Уже с середины февраля в СМИ стала появляться информация, что Билден откажется из-за возможного конфликта интересов. Первым об этом сообщал телеканал CBS. Чтобы развеять слухи, 19 февраля Пентагон выпустил заявление, в котором говорилось, что Билден уже заверил министра обороны Джеймса Мэттиса в своем твердом желании работать министром ВМС в случае утверждения сенатом. Мэттис же охарактеризовал Билдена как «подходящего лидера».

Однако в итоге журналисты оказались правы: в конце концов Билден мотивировал отказ трудностями, связанными с допуском к уровню секретности главы ВМС США, а также тем, что он не сможет соответствовать всем требованиям Управления правительственной этики без «неоправданных нарушений и существенного ухудшения частных финансовых интересов» его семьи. В качестве извинений Билден добавлял, что полностью поддерживает политику Трампа, в том числе в сфере модернизации ВМС.

Билден был офицером разведки в Резервной армии США с 1986 по 1996 год. После этого он переехал в Гонконг, чтобы создать и наладить работу азиатского филиала компании HarbourVest Partners LLC — компании, которая управляет частными акционерными капиталами по всему миру. В прошлом году, проработав в компании в общей сложности 25 лет, Билден ушел из HarbourVest Partners.

На днях Мэттис заявил, что в ближайшее время главе государства будет представлен новый кандидат на пост главы ВМС.





Пол Манафорт

Помимо тех, кто отказался от предложений Трампа по собственному желанию, есть также и те, кому комментаторы прочили высокие посты в администрации, но кого сгубили внешние обстоятельства, и Трамп был вынужден от них дистанцироваться, чтобы не нанести ущерб кампании.

Наиболее заметными из ряда таких людей являются бывший главный стратег команды Трампа — талантливый, но держащийся в тени специалист Пол Манафорт. По мнению многих экспертов, именно этот человек сформировал базис политического курса, который и привел Трампа к победе. Кроме него, нельзя также не упомянуть губернатора Нью-Джерси и давнего друга президента Криса Кристи.

Летом прошлого года издание The New York Times (NYT) опубликовало расследование про незаконные доходы главного стратега предвыборного штаба Трампа Пола Манафорта во время его сотрудничества с президентом Украины Виктором Януковичем. Журналисты утверждали, что в этот период американец мог получать от Януковича нелегальные выплаты.

Доказательства этого приводились косвенные — в распоряжение американских журналистов попала отчетность украинской Партии регионов. В этих документах за период с 2007 по 2012 год неоднократно упоминалась фамилия Манафорта с денежными суммами напротив. Всего чуть менее $ 13 млн. По законодательству США, каждый, кто работал по поручению и в интересах иностранного правительства или политической партии, обязан подать декларацию о своей деятельности на имя министра юстиции. Но в то время Манафорт не регистрировался как лоббист, представляющий интересы Украины.

Сейчас, когда появилась возможность взглянуть на историю с Манафортом ретроспективно, уже можно говорить о том, что это был имиджевый ход. В свое время «Газете.Ru» удалось связаться с советником Манафорта в Киеве, который помогал американскому специалисту разрабатывать стратегию Партии регионов и который продолжает поддерживать с ним связь сегодня.

«Видимо, посоветовавшись с Манафортом, Трамп пришел к выводу, что на заключительном этапе гонки более эффективными будут другие коммуникаторы. И чтобы не дразнить общественное мнение, Манафорта просто как бы «отстранили», — рассказывал источник.

Крис Кристи

Губернатор Нью-Джерси, один из главных любимчиков предвыборного штаба Трампа и «одна из самых ярких восходящих звезд Республиканской партии» Крис Кристи стал политическим изгоем из-за преследовавшего его скандала многолетней давности. В декабре он вынудил Трампа отказаться от сотрудничества с Кристи. По тем же причинам Кристи в свое время не был выдвинут на должность вице-президента, а его место занял Майк Пенс.

Как писало в ноябре издание Politico, больше всего Трампа и его советников беспокоили неудачи Кристи в подборе сотрудников для переходной администрации, а также его причастность к скандалу, связанному с перекрытием моста в Нью-Джерси, так называемому Bridgegate.

В сентябре 2013 года Кристи продемонстрировал, что способен бороться за власть не вполне традиционными и законными методами. Тогда на четыре дня были перекрыты несколько полос моста Джорджа Вашингтона, который соединяет штат Нью-Джерси с Нью-Йорком.

Скандал возник сразу после того, как американские СМИ опубликовали электронную переписку соратников Кристи — в письмах акция называлась «транспортным уроком». Оказалось, что полосы моста были перекрыты в ответ на то, что мэр города Форт-Ли Марк Соколич не захотел поддержать Кристи на выборах губернатора в ноябре прошлого года.

По данным сразу трех источников Politico, Трамп созванивался с Кристи в ноябре и во время разговора уведомил губернатора о своем беспокойстве из-за арестов двух бывших советников Кристи. Они обвиняли Кристи в том, что тот участвовал в неправомерной процедуре закрытия моста Джорджа Вашингтона. Миллиардер также поинтересовался, есть ли еще что-то, что может повредить ему и его переходной команде. После этого разговора, сообщает издание, Кристи и приведенных им сотрудников начали вытеснять из переходной команды Трампа.

Дэниел Рэгсдейл

За недолгое время работы администрации Трампа уже появился один прецедент потери высокопоставленным чиновником доверия президента. Дэниел Рэгсдейл не отказывался от поста и не был вынужден покинуть его под внешним давлением, а потерял его по решению главы Белого дома. С 2012 года он работал заместителем главы иммиграционной и таможенной полиции. В день инаугурации Трампа, 20 января, Рэгсдейл был повышен до главы миграционного ведомства. Однако уже 30 января Трамп вновь понизил Рэгсдейла.

Причины, побудившие Трампа сменить руководителя службы, неизвестны. В январе Трамп запретил въезд в страну беженцам и гражданам семи стран с преимущественно мусульманским населением. Скорее всего, понижение Рэгсдейла было как-то связано с новой миграционной политикой президента, в реализацию которой прямо вовлечено ведомство.

В отличие от истории с отстранением и.о. генпрокурора и министра юстиции Салли Йейтс — члена администрации прошлого президента Барака Обамы, — которая отказалась выполнять миграционный указ Трампа, в данном случае речь идет скорее об утрате доверия к «своему» человеку. Место Рэгсдейла занял Томас Хоман, более 30 лет прослуживший в рядах ведомства. Ранее он занимал должность исполнительного директора и специализировался на операциях, подразумевающих арест и депортацию нелегальных мигрантов.