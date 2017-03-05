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Донбасский уголь начали поставлять вместо Украины в Россию
06.03.2017 18:35 — Новости Мира | Tut.by
Поставки угля из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) в Украину прекратились. Об этом в понедельник, 6 марта, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники в правительствах ДНР и ЛНР.
«Поставки высокоэнергетического угля в Украину прекращены и более не производятся. Тем не менее предприятия работают, добыча угля не останавливалась», — заявил собеседник агентства в совете министров ДНР.
В ЛНР также подтвердили, что топливо на территорию, подконтрольную Киеву, не поставляется. «После введения внешнего управления Киев принимает все возможные меры для того, чтобы воспрепятствовать работе этих предприятий (угольных шахт — прим. „Ленты.ру“)», — подчеркнул источник.
По словам собеседника агентства в ЛНР, уголь из Донбасса теперь отгружается в Россию. «Обсуждаются, в частности, и поставки в Крым», — сообщил он.
Тремя днями ранее глава кабмина Украины Владимир Гройсман оценил убытки от торговой блокады Донбасса в 3,5 миллиарда долларов. 2 февраля заместитель Гройсмана Владимир Кистион заявил, что Киеву, возможно, придется продлевать действие чрезвычайных мер в энергетике до конца 2017 года из-за отсутствия поставок с Донбасса.
Из-за прекращения поставок угля на Украину Киеву пришлось
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По словам собеседника агентства в ЛНР, уголь из Донбасса теперь отгружается в Россию. "Обсуждаются, в частности, и поставки в Крым", - сообщил он.
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