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Под Пальмирой погиб российский контрактник

06.03.2017 19:35 — Новости Мира | Tut.by  
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О гибели спецназовца Артема Горбунова первоначально сообщили российские СМИ.

Фото: страница Артема Горбунова во «ВКонтакте»

Как написал «Коммерсантъ» со ссылкой на супругу погибшего Софью Горбунову, 24-летний военнослужащий 96-й отдельной разведбригады Артем Горбунов погиб 2 марта при штурме Пальмиры. Он был похоронен на родине в Нижнем Новгороде 6 марта. У него осталась маленькая дочь.

Софья Горбунова сообщила изданию, что группа, в которую входил ее муж, попала в засаду, пишет lenta.ru.

Позже данную информацию подтвердили РИА Новости в Министерстве обороны РФ. В военном ведомстве уточнили, что Горбунов выполнял задачи по охране российских военных советников в Сирии. Командованием он посмертно представлен к государственной награде.

До этого случая Минобороны России официально признало гибель 27 российских военнослужащих в Сирии.

Последнее сообщение относилось к 20 февраля, когда было объявлено о гибели четырех и ранениях еще двух военных в результате подрыва автомобиля в провинции Хомс.

 
 
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24-летний военнослужащий 96-й отдельной разведбригады Артем Горбунов погиб 2 марта при штурме Пальмиры.

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