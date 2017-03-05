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Под Пальмирой погиб российский контрактник
06.03.2017 19:35 — Новости Мира | Tut.by
О гибели спецназовца Артема Горбунова первоначально сообщили российские СМИ.
Как написал «Коммерсантъ» со ссылкой на супругу погибшего Софью Горбунову, 24-летний военнослужащий 96-й отдельной разведбригады Артем Горбунов погиб 2 марта при штурме Пальмиры. Он был похоронен на родине в Нижнем Новгороде 6 марта. У него осталась маленькая дочь.
Софья Горбунова сообщила изданию, что группа, в которую входил ее муж, попала в засаду,
Позже данную информацию подтвердили
До этого случая Минобороны России официально признало гибель 27 российских военнослужащих в Сирии.
Последнее сообщение относилось к 20 февраля, когда было объявлено о гибели четырех и ранениях еще двух военных в результате подрыва автомобиля в провинции Хомс.
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24-летний военнослужащий 96-й отдельной разведбригады Артем Горбунов погиб 2 марта при штурме Пальмиры.
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