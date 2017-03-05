Президент США Дональд Трамп подписал новый указ об ужесточении миграционной политики, сообщили представители Белого дома. Он вступает в силу с 16 марта.



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По их словам, глава государства поставил свою подпись под документом «этим утром», сама церемония прошла в закрытом для прессы режиме.

Согласно документу, власти повторно на 90 дней вводят запрет на въезд для граждан Судана, Сирии, Ирана, Ливии, Сомали и Йемена. Исключение составляют те, кому ранее была выдана виза. Ранее в этот список также входил Ирак, однако теперь он из списка исключен.

Согласно распространенным справочным документам, жители этих шести стран, «которые находятся за пределами Соединенных Штатов и по состоянию на 17:00 27 января 2017 года (01:00 28 января по минскому времени) и на момент вступления в силу данного указа не имели действующей визы, не имеют права въезжать в США на протяжении всего срока действия» новых правил.

Также подчеркивается, что лица, имеющие визу, по-прежнему могут посещать США, однако, как и раньше, они должны соблюдать все существующие для иностранцев процедуры. «Это не запрет для мусульман ни в какой форме. Это временное приостановление въезда для граждан шести стран, которые являются либо недееспособными государствами, либо спонсорами терроризма», — пояснил представитель администрации в ходе специального брифинга.

Первый указ

Через неделю после своего вступления в должность Трамп подписал указ о приостановке на 120 дней программы размещения беженцев и введении запрета продолжительностью 90 дней на допуск в США для граждан семи мусульманских стран. Эти планы вызвали массовые протесты на только в Соединенных Штатах, но и за рубежом. В феврале федеральный суд в Сиэтле, рассмотрев иск местных властей, ввел временный запрет на реализацию президентского указа. Минюст подал апелляцию на это решение, но она была отклонена.

Как отметили представители Госдепартамента и Министерства национальной безопасности (МНБ), власти Ирака заверили Вашингтон в своем намерении «усилить сотрудничество» в сфере пограничного контроля, в том числе, расширив обмен информацией, касающейся иракцев, желающих въехать в США.

Кроме того, Белый дом вновь приостанавливает программу для беженцев. В течение последующих 120 дней власти будут проводить анализ и оценку существующих процедур проверки данной категории лиц с целью оградить жителей США от тех, кто может угрожать их безопасности.