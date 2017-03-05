Катла Али Абдалла за свою долгую жизнь была свидетелем многих конфликтов на севере Ирака, но то, что происходит сейчас в Мосуле — худшее, что ей довелось видеть за свои годы. Хрупкая 90-летняя бабушка со своими внуками, как и тысячи других жителей Мосула, вынуждена бежать из города по пустыне под минометным огнем и прицелом снайперов.

Катла пережила режим Саддама Хусейна, который был у власти четверть века и вторжение США, при котором его свергли; она помнит как Ирак вел войны с соседними Ираном и Кувейтом; стала свидетелем вражды на религиозной почве. По словам женщины, еще при режиме Саддама люди боялись убийств и расправ, но то, что происходит сейчас — не сравнится ни с чем.

Фотограф агентства Рейтер Зохра Бенсемра и ее коллеги сопровождали людей на их пути в лагерь для временно перемещенных лиц недалеко от Мосула.



90-летняя Катла Али Абдалла отдыхает во время дороги из Мосула в лагерь для временно перемещенных лиц к югу от Мосула. 27 февраля 2017 года. Фото: Зохра Бенсемра / Reuters



Иракский военный несет 90-летнюю Катлу Али Абдаллу по пустыне недалеко от Мосула, 27 февраля 2017 года. Фото: Зохра Бенсемра / Reuters



Катла Али Абдалл сидит в палатке в лагере для внутренне перемещенных лиц в пригороде Мосула, 1 марта 2017 года. Фото: Зохра Бенсемра / Reuters



90-летняя Катла со своими внуками рассматривает фотографии на экране мобильного телефона в своей палатке в лагере для внутренне перемещенных лиц недалеко от Мосула, 1 марта 2017 года. Фото: Зохра Бенсемра / Reuters



Дым поднимается над районом Аль-Мамун в Мосуле во время боя с боевиками «Исламского государства», 1 марта 2017 года. Фото: Алаа Аль-Марджани / Reuters



Мужчина спасает свою дочь из района в Мосуле, подконтрольном боевикам «Исламского государства». 4 марта 2017 года. Фото: Горан Томашевич / Reuters



Мирные жители покидают свои дома во время боя между иракской армией и боевиками «Исламского государства» в районе Аль-Мансур в Мосуле, 6 марта 2017 года. Фото: Зохра Бенсемра / Reuters



Иракская девочка, которая покинула свой дом, ожидает пока иракские военные доставят ее в безопасное место, 27 февраля 2017 года. Фото: Зохра Бенсемра / Reuters



Мирные жители идут мимо надписи «Вернем Мосулу величие», покидая свои дома в районе Аль-Мамун во время столкновений между иракскими войсками и боевиками «Исламского государства», 1 марта 2017 года. Фото: Зохра Бенсемра / Reuters



Женщина, которая покинула свой дом из-за угрозы со стороны «Исламского государства», разговаривает по телефону в пригороде Мосула, 27 февраля 2017 года. Фото: Зохра Бенсемра / Reuters



Дым поднимается над пустыней после выстрела ракеты по позициям боевиков «Исламского государства» в западной части Мосула, 28 февраля 2017 года. Фото: Зохра Бенсемра / Reuters



Девочка бежит от боевиков «Исламского государства» по пустыне в пригороде Мосула, 1 марта 2017 года. Фото: Зохра Бенсемра / Reuters



Мальчика, раненого в результате минометного обстрела со стороны «Исламского государства», ведут к машине скорой помощи после оказания первой помощи, 2 марта 2017 года. Фото: Зохра Бенсемра / Reuters



Медик ведет пострадавшего в результате минометного обстрела к машине скорой помощи, 2 марта 2017 года. Фото: Зохра Бенсемра / Reuters



Брошенные инвалидные коляски в пустыне в пригороде Мосула, 28 февраля 2017 года. Фото: Зохра Бенсемра / Reuters



Иракцы, покинувшие свои дома, переезжают в лагерь для временно перемещенных лиц, 28 февраля 2017 года. Фото: Зохра Бенсемра / Reuters



Мужчина со своим ребенком на руках идет в безопасное место во время боев иракской армии и боевиков «Исламского государства», 1 марта 2017 года. Фото: Зохра Бенсемра / Reuters



Люди в ожидании раздачи еды в лагере Хаммам Али для временно перемещенных лиц недалеко от Мосула, 1 марта 2017 года. Фото: Зохра Бенсемра / Reuters