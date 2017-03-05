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В Британии предотвратили 13 терактов за четыре года

06.03.2017 21:12 — Новости Мира | Tut.by  
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Службы безопасности предотвратили 13 потенциальных терактов в Британии с июня 2013 года, сообщил помощник комиссара Скотланд-ярда, координирующий антитеррористическую работу полиции по всей стране.


Фото: bbc.com

Марк Роули также сообщил Би-би-си, что в полиции одновременно ведется около 500 контртеррористических расследований.

Он рассказал об этих данных, представляя информационную кампанию Action Counters Terrorism «Действия против терроризма», которая призывает общественность сообщать в полицию о своих подозрениях.

Информация от простых граждан помогла полиции в трети из наиболее рискованных расследований, а также помогла предотвратить 13 нападений, заявил Роули.

В октябре прошлого года глава британской контрразведки МИ-5 говорил о 12 предотвращенных терактах.

Описывая вклад жителей в борьбу с терроризмом как выдающийся, Роули заявил: «Некоторая информация касалась перемен в поведении, другая — подозрительных действий».

В интервью BBC Radio 4 он сказал, что, несмотря на то что общество уже играет большую роль, некоторые люди признавались, что не хотели действовать и сомневались, нужно ли обращаться в полицию.

Роули призвал британцев доверять своим инстинктам и не бояться обращаться в полицию, если что-то вызывает озабоченность.

В 2014 году уровень террористической угрозы в Британии был повышен до «серьезного» в связи с активизацией джихадистов в Ираке и Сирии.

В Британии существует пять уровней классификации террористической угрозы: «серьезный» означает, что вероятность терактов крайне высока. Выше него только пятый уровень угрозы, означающий, что теракт обязательно произойдет.

 
 
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Информация от простых граждан помогла полиции в трети из наиболее рискованных расследований, а также помогла предотвратить 13 нападений.

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