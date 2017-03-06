В КНДР заявили, что запуски баллистических ракет были учениями по нанесению удара по военной базе США в Японии. Об этом сообщает «Ренхап».

Согласно заявлению официальных лиц КНДР, ракетные запуски проводились с целью отработки «удара по базам империалистских агрессивных сил США в Японии».

За ходом ракетных испытаний наблюдал сам лидер КНДР Ким Чен Ын.

Северная Корея произвела запуски четырех ракет утром 6 марта. Три из них достигли исключительной экономической зоны Японии.

Впоследствии США и Япония запросили проведение экстренной встречи Совбеза ООН в связи с запусками.