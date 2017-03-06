﻿ В КНДР назвали запуски ракет тренировкой удара по военной базе США в Японии. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

В КНДР назвали запуски ракет тренировкой удара по военной базе США в Японии

07.03.2017 01:27 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В КНДР заявили, что запуски баллистических ракет были учениями по нанесению удара по военной базе США в Японии. Об этом сообщает «Ренхап».

Согласно заявлению официальных лиц КНДР, ракетные запуски проводились с целью отработки «удара по базам империалистских агрессивных сил США в Японии».

За ходом ракетных испытаний наблюдал сам лидер КНДР Ким Чен Ын.

Северная Корея произвела запуски четырех ракет утром 6 марта. Три из них достигли исключительной экономической зоны Японии.

Впоследствии США и Япония запросили проведение экстренной встречи Совбеза ООН в связи с запусками.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
За ходом ракетных испытаний наблюдал сам лидер КНДР Ким Чен Ын.

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
Однопартийцы единогласно поддержали кандидатуру Фийона на выборах во Франции
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика