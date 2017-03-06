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В КНДР назвали запуски ракет тренировкой удара по военной базе США в Японии
07.03.2017 01:27 — Новости Мира | Tut.by
В КНДР заявили, что
Согласно заявлению официальных лиц КНДР, ракетные запуски проводились с целью отработки «удара по базам империалистских агрессивных сил США в Японии».
За ходом ракетных испытаний наблюдал сам лидер КНДР Ким Чен Ын.
Северная Корея произвела запуски четырех ракет утром 6 марта. Три из них достигли исключительной экономической зоны Японии.
Впоследствии США и Япония запросили проведение экстренной встречи Совбеза ООН в связи с запусками.
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За ходом ракетных испытаний наблюдал сам лидер КНДР Ким Чен Ын.
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