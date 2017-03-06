Кандидат в президенты Франции Франсуа Фийон получил единогласную поддержку своей партии «Республиканцы» для дальнейшего ведения предвыборной кампании. Об этом сообщил журналистам по итогам чрезвычайного заседания политического комитета партии председатель Сената Франции, влиятельный представитель «Республиканцев» Жерар Ларше.



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«Политический комитет после широкого обмена мнениями единогласно подтвердил свою поддержку Франсуа Фийону и обязуется работать на объединение политической семьи правых и центристов вокруг него и проекта, который он отстаивает ради возрождения страны», — заявил Ларше.

По его словам, в ближайшее время Фийон «выступит с рядом инициатив для того, чтобы вместе отстоять наши ценности». «Таким образом „Республиканцы“ сплочены вокруг Франсуа Фийона и преисполнены решимости», — заключил председатель Сената.

Экстренное собрание политкомитета было созвано после того, как партия фактически оказалась на прошлой неделе на грани раскола из-за скандала , разгоревшегося вокруг Фийона и его супруги Пенелопы. 1 марта политик проинформировал о том, что получил повестку с требованием явиться в суд с целью предъявления ему обвинений в предполагаемых хищениях в парламенте. Предстать перед судьями Фийон должен 15 марта, а уже через два дня — 17 марта — во Франции завершится период выдвижения кандидатур для участия в президентских выборах, что сузило «Республиканцам» пространство для маневра на случай возможного отстранения их кандидата и повысило до предела напряженность внутри партии.

С учетом сделанных ранее Фийоном заявлений о том, что он откажется от участия в выборах, если ему когда-нибудь предъявят какие-либо обвинения, многие однопартийцы сочли решение политика продолжить предвыборную гонку неприемлемым и потребовали замены кандидата. Вслед за признанием Фийона ряд влиятельных политиков из числа «Республиканцев» начали один за другим объявлять об отказе от дальнейшей поддержки его предвыборной кампании. Этот процесс принял к выходным массовый характер, однако в воскресенье Фийон собрал в Париже многотысячный митинг сторонников, на котором еще раз подтвердил, что не намерен снимать свою кандидатуру и готов вести борьбу до конца.

6 марта мэр Бордо и главный соперник Фийона по праймериз правоцентристов, состоявшимся в ноябре 2016 года, Ален Жюппе официально объявил, что не намерен вступать в предвыборную гонку вместо него. Между тем именно Жюппе как одного из наиболее авторитетных политиков в стане «Республиканцев» многие однопартийцы хотели видеть в качестве нового кандидата на выборах, которые пройдут во Франции в два тура 23 апреля и 7 мая.