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Франция откажется от электронного голосования из-за хакеров

07.03.2017 06:00 — Новости Мира | Tut.by  
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Французские власти приняли решение отказаться от проведения электронного голосования на предстоящих парламентских выборах, которые должны пройти в июне 2017 года. Власти республики пошли на этот шаг из-за высокого уровня киберугрозы. Это следует из сообщения, опубликованного на официальном сайте внешнеполитического ведомства Франции.

Как пояснил государственный секретарь по внешней торговле, развитию туризма и делам проживающих за рубежом французов Маттиас Фекл, на такие меры власти республики пошли после рекомендаций экспертов из Национального агентства по безопасности информационных систем, которые предупредили о «крайне высоком риске кибератак, которые могут помешать проведению выборов».

Ответственность за организацию голосования, которое будет учитывать право и голос каждого избирателя, возьмет на себя Министерство иностранных дел и международного развития Франции.

Система электронного голосования была создана во Франции для того, чтобы обеспечить реализацию избирательных прав проживающих за рубежом своих граждан. Впервые ее протестировали в ходе парламентских выборов в 2012 году в одном из избирательных округов за пределами республики.

Первый тур выборов в законодательные органы Франции намечен на июнь 2017 года. До этого, в конце апреля, пройдет голосование на президентских выборах. В настоящее время избирательную кампанию проводят четыре основных кандидата: лидер «Национального фронта» Марин Ле Пен, которая, согласно результатам последних опросов, является самым популярным политиком во Франции, кандидат от «Республиканцев» Франсуа Фийон, кандидат от партии «Вперед!» Эммануэль Макрон, а также кандидат от Социалистической партии Бенуа Амон.

 
 
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Система электронного голосования была создана во Франции для того, чтобы обеспечить реализацию избирательных прав проживающих за рубежом своих граждан.

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