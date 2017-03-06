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Франция откажется от электронного голосования из-за хакеров
07.03.2017 06:00 — Новости Мира | Tut.by
Французские власти приняли решение отказаться от проведения электронного голосования на предстоящих парламентских выборах, которые должны пройти в июне 2017 года. Власти республики пошли на этот шаг из-за высокого уровня киберугрозы. Это следует из сообщения, опубликованного на официальном сайте внешнеполитического ведомства Франции.
Как пояснил государственный секретарь по внешней торговле, развитию туризма и делам проживающих за рубежом французов Маттиас Фекл, на такие меры власти республики пошли после рекомендаций экспертов из Национального агентства по безопасности информационных систем, которые предупредили о «крайне высоком риске кибератак, которые могут помешать проведению выборов».
Ответственность за организацию голосования, которое будет учитывать право и голос каждого избирателя, возьмет на себя Министерство иностранных дел и международного развития Франции.
Система электронного голосования была создана во Франции для того, чтобы обеспечить реализацию избирательных прав проживающих за рубежом своих граждан. Впервые ее протестировали в ходе парламентских выборов в 2012 году в одном из избирательных округов за пределами республики.
Первый тур выборов в законодательные органы Франции намечен на июнь 2017 года. До этого, в конце апреля, пройдет голосование на президентских выборах. В настоящее время избирательную кампанию проводят четыре основных кандидата: лидер «Национального фронта»
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Система электронного голосования была создана во Франции для того, чтобы обеспечить реализацию избирательных прав проживающих за рубежом своих граждан.
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