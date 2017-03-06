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США начали размещение комплексов THAAD в Южной Корее
07.03.2017 07:21 — Новости Мира | Tut.by
США приступили к развертыванию систем ПРО THAAD в Южной Корее, доставив первые элементы комплексов. Об этом
«Продолжающиеся провокационные действия Северной Кореи, включая вчерашний запуск ракет, только подтверждают предусмотрительность нашего решения развернуть THAAD в Южной Корее», — заявил адмирал Гарри Харрис.
Американское командование отмечает, что комплексы THAAD выполняют только оборонные задачи и не представляют угрозы для других стран. Данные системы ПРО созданы, чтобы перехватывать и уничтожать баллистические ракеты малой и средней дальности в атмосфере и за ее пределами.
Накануне исполняющий обязанности президента Южной Кореи Хван Гё Ан
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Американское командование отмечает, что комплексы THAAD выполняют только оборонные задачи и не представляют угрозы для других стран.
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