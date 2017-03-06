США приступили к развертыванию систем ПРО THAAD в Южной Корее, доставив первые элементы комплексов. Об этом сообщает Тихоокеанское командование вооруженных сил США.

«Продолжающиеся провокационные действия Северной Кореи, включая вчерашний запуск ракет, только подтверждают предусмотрительность нашего решения развернуть THAAD в Южной Корее», — заявил адмирал Гарри Харрис.

Американское командование отмечает, что комплексы THAAD выполняют только оборонные задачи и не представляют угрозы для других стран. Данные системы ПРО созданы, чтобы перехватывать и уничтожать баллистические ракеты малой и средней дальности в атмосфере и за ее пределами.

Накануне исполняющий обязанности президента Южной Кореи Хван Гё Ан попросил США о немедленном развертывании системы противоракетной обороны (ПРО) на полуострове после запуска ракет КНДР .