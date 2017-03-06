﻿ КНДР запретила гражданам Малайзии покидать страну. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

КНДР запретила гражданам Малайзии покидать страну

07.03.2017 08:25 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Северная Корея запретила гражданам Малайзии покидать страну. Министерство иностранных дел КНДР объявило, что это сделано для обеспечения безопасности своих дипломатов в Малайзии на время проведения расследования убийства Ким Чен Нама.

Сейчас в КНДР находятся 11 малайзийцев — трое сотрудников посольства, шесть членов их семей и еще двое граждан, не имеющих отношения к дипмиссии. Всем им запретили вылет из аэропорта Пхеньяна, но МИД Малайзии заявил, что их безопасности пока ничто не угрожает.

Премьер Малайзии Наджиб Разак объявил, что по сути граждане стали заложниками в руках Северной Кореи.

Малайзия в ответ запретила покидать страну всем дипломатам из Северной Кореи. Полиция оцепила посольство, но не принимает никаких дополнительных мер. По словам главы полиции Халида Абу Бакара, они намерены подождать, ведь «времени у нас достаточно».

13 февраля в аэропорту Куала-Лумпура был убит Ким Чен Нам — старший брат главы КНДР Ким Чен Ына. Против корейца применили боевое отравляющее вещество VX. По подозрению в убийстве задержаны гражданки Индонезии и Вьетнама и один малайзиец, но полиция также разыскивает нескольких граждан КНДР, в том числе сотрудников посольства Северной Кореи.

КНДР официально не признала ни личность погибшего, ни причину его смерти. По версии Пхеньяна, Ким Чен Нам мог скончаться от сердечного приступа.

 
 
Ссылка на источник 37
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Премьер Малайзии Наджиб Разак объявил, что по сути граждане стали заложниками в руках Северной Кореи.

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
США начали размещение комплексов THAAD в Южной Корее
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика