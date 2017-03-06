|
КНДР запретила гражданам Малайзии покидать страну
07.03.2017 08:25 — Новости Мира | Tut.by
Северная Корея запретила гражданам Малайзии покидать страну. Министерство иностранных дел КНДР объявило, что это сделано для обеспечения безопасности своих дипломатов в Малайзии на время проведения расследования убийства Ким Чен Нама.
Сейчас в КНДР находятся 11 малайзийцев — трое сотрудников посольства, шесть членов их семей и еще двое граждан, не имеющих отношения к дипмиссии. Всем им
Премьер Малайзии Наджиб Разак
Малайзия в ответ запретила покидать страну всем дипломатам из Северной Кореи. Полиция оцепила посольство, но не принимает никаких дополнительных мер. По словам главы полиции Халида Абу Бакара, они намерены подождать, ведь «времени у нас достаточно».
13 февраля в аэропорту Куала-Лумпура
КНДР официально не признала ни личность погибшего, ни причину его смерти. По версии Пхеньяна, Ким Чен Нам мог скончаться
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Премьер Малайзии Наджиб Разак объявил, что по сути граждане стали заложниками в руках Северной Кореи.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)
Комментарии