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Республиканцы представили в конгрессе США замену Obamacare

07.03.2017 10:50 — Новости Мира | Tut.by  
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Фракция республиканцев в Конгрессе США представила проект реформы здравоохранения, которая сменит введенную президентом Обамой страховую систему Obamacare, давно вызывающую недовольство республиканцев.


Фото: Reuters

Сегодня подавляющее большинство обладателей страховки получают дотации от государства. Чтобы казна могла себе это позволить, указ о доступном здравоохранении и защите пациентов (именно его в простонародье называют Obamacare) обязывает всех американцев завести себе медстраховку — в противном случае они платят штраф, сейчас составляющий в среднем 995 долларов в год.

Необходимость дополнительно платить за страховку вызывала у многих американцев недовольство — они считают, что по Конституции США правительство не может с помощью законов заставлять их покупать какие-либо определенные товары.

В рамках реформы республиканская партия предлагает отменить эти штрафы, а также субсидии для пожилых граждан, которые уже пользуются налоговыми льготами.

«Сегодня сделан важный шаг к тому, чтобы вернуть американцам возможность выбора в рамках системы здравоохранения и снова сделать его доступным», — говорится в заявлении Белого Дома. Президент Дональд Трамп будет рад вместе с конгрессменами работать над новым законом, сообщается в документе.

Представители Демократической партии уже отреагировали на инициативу, отметив, что после ее введения цена медицинского обслуживания скорее всего резко вырастет. Кроме того, говорят они, уже сегодня понятно, что новый закон о медстраховке уменьшит общее количество застрахованных американцев, а лишатся страховки в первую очередь бедные.

Сейчас большинство мест в обеих палатах парламента занимают республиканцы, поэтому они могут полностью отменить старый закон несмотря на несогласие демократов. Но многие из аспектов реформы Обамы все же пользуются популярностью, и республиканцы скорее всего постараются в новом законе их сохранить.

Obamacare позволил получить страховку 20 миллионам граждан США, у которых раньше ее не было. О новой реформе некоторые республиканцы говорят, что она не позволит бедным семьям получать качественное медицинское обслуживание.

Спикер палаты представителей республиканец Пол Райан в то же время заявляет, что реформа наоборот сделает здравоохранение более доступным — никто не будет «выбивать землю из-под ног» у бедных американцев, заявил он.

 
 
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Obamacare обязывает всех американцев завести себе медстраховку - в противном случае они платят штраф, сейчас составляющий в среднем 995 долларов в год.

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