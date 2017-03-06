МИД Китая заявил протест против размещения американской системы ПРО в Южной Корее. В Пекине пообещали, что примут ответные меры и пригрозили, что все последствия этих шагов ложатся на Вашингтон и Сеул.



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Китай пообещал принять «ответные меры» на размещение американской системы ПРО в Южной Корее, сообщает Associated Press . Пресс-секретарь Министерства иностранных дел страны Гэн Шуан заявил, что Китай «решительно выступает против» развертывания американской системы ПРО в Южной Корее и «безусловно примет необходимые меры для защиты национальных интересов и безопасности». Он также добавил, что «последствия» этих шагов лягут на Вашингтон и Сеул.

Накануне США направили два противоракетных комплекса THAAD в Южную Корею в ответ на испытания ракет «неопознанного типа» Северной Кореей. По данным агентства Yonhap, компоненты батарей THAAD были доставлены во вторник на военную базу в Осане стратегическим военно-транспортным самолетом C-17. Среди них — две пусковые ракетные установки.

Минобороны Южной Кореи 6 марта сообщило о запуске «неопознанной ракеты» КНДР. Позже генсек кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга сообщил, что со стороны Северной Кореи были выпущены четыре ракеты. По его словам, три из них упали в «исключительной экономической зоне» Японии, что затем подтвердили в Сеуле и в Пентагоне. Япония выразила официальный протест в связи с ракетными испытаниями КНДР.

В КНДР заявили, что целью этих ракетных пусков были учения, во время которых отрабатывались возможные удары по американским базам в Японии.

Размещение американской системы ПРО в Южной Корее означает начало развертывания системы противоракетной обороны полуострова. В заявлении тихоокенского командования Вооруженных сил США заявили, что программа КНДР по испытанию ядерного оружия и запуски баллистических ракет представляют «угрозу международному миру и безопасности». В администрации Трампа КНДР рассматривают как одну из самых больших угроз безопасности США.

Ранее утром председатель комитета Совета Федерации России по обороне и безопасности Виктор Озеров заявил, что испытание баллистических ракет Пхеньяном — только предлог для Вашингтона, с которым Россия будет «разбираться». «Генштаб проведет анализ, сделает выводы и представит руководству страны предложения по ответным мерам», — заявил Озеров. «Под видом северокорейской угрозы они хотят если не сомкнуть кольцо вокруг России, то, по крайней мере, обложить ее с запада и востока» (цитаты по « РИА Новости »).