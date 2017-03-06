Венгерский парламент большинством голосов поддержал закон, запрещающий свободное перемещение по стране нелегальных мигрантов и беженцев. Об этом сообщило агентство AFP .



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Инициативу одобрили 138 депутатов, шесть проголосовали против, а 22 — воздержались.

После вступления закона в силу, всех мигрантов и беженцев, находящихся на территории страны нелегально, будут отправлять в специальные «транзитные зоны», расположенные на границах с Сербией и Хорватией. Там им предстоит ожидать окончательного решения властей о предоставлении убежища.

Данная мера будет распространяться как на новоприбывших, так и на тех, кто уже находится в Венгрии — 586 человек по данным на февраль этого года.

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) выразило обеспокоенность одобренным парламентом Венгрии законом. Об этом заявила на брифинге в Женеве официальный представитель УВКБ Сесиль Пуйи.

«Этот новый закон нарушает обязательства Венгрии по международному праву и законодательству Евросоюза, и он окажет ужасающее физическое и психологическое воздействие на женщин, детей и мужчин, которые и так уже сильно пострадали», — сказала она.

Как пояснила Пуйи, УВКБ «глубоко обеспокоено» принятием этого закона, предусматривающего «задержание просителей убежища, включая многих детей, на все время процедуры предоставления убежища». «На практике это означает, что все соискатели убежища, включая детей, будут продолжительное время содержаться в корабельных контейнерах, окруженные забором из колючей проволоки», — сказала официальный представитель.

Пуйи напомнила, что, согласно международному праву и правилам ЕС, задержание беженцев и просителей убежища может иметь основания только в отдельных случаях — «когда это необходимо, разумно и пропорционально». Дети никогда не должны подвергаться заключению, подчеркнула она.