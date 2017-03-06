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В России запретят родителям давать детям "странные имена"
07.03.2017 15:27 — Новости Мира | Tut.by
Государственная дума
Законопроект сенатора Валентины Петренко вводит ряд условий, который родители обязаны соблюдать при выборе имени. Так, в имени не может быть цифр, буквенных кодов и символов, а также указаний ранга, должности или числительных. Петренко также предложила запретить использовать в именах аббревиатуры и ненормативную лексику.
«Детей пытаются называть принцессами, президентами, моряками, капитанами, люциферами — есть и такие примеры. Работники ЗАГС разговаривают с родителями и пытаются убеждать не называть детей так», — заявила Петренко, выступая в Думе.
Отсутствие ограничений при выборе имени, по мнению Петренко, может приводить к злоупотреблению родительскими правами. Она добавила, что оценивать имена будут сотрудники ЗАГСов, а родители смогут оспорить их решение в суде.
Поводом для разработки законопроекта стал случай в московской семье. В 2002 году Вячеслав Воронин и Марина Фролова решили назвать своего сына БОЧ рВФ 260 602 (биологический объект человек рода Ворониных-Фроловых, родившийся 26.06.2002 года). ЗАГС отказался регистрировать такое имя.
Ожидается, что ко второму чтению в законопроект также добавят возможность давать ребенку при рождении двойную фамилию. Это позволит избежать споров матери и отца о том, чью фамилию дать ребенку.
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Поводом для разработки законопроекта стал случай в московской семье. В 2002 году Вячеслав Воронин и Марина Фролова решили назвать своего сына БОЧ рВФ 260 602.
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