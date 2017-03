Дональд Трамп упрекнул Барака Обаму в том, что тот, будучи на посту президента США, был слабым в отношениях с Россией. По словам Трампа, при Обаме Россия «становилась все сильнее и сильнее».

Об этом американский президент написал на своей странице в Twitter.