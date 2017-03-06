Дональд Трамп упрекнул Барака Обаму в том, что тот, будучи на посту президента США, был слабым в отношениях с Россией. По словам Трампа, при Обаме Россия «становилась все сильнее и сильнее».

Об этом американский президент написал на своей странице в Twitter.

For eight years Russia «ran over» President Obama, got stronger and stronger, picked-off Crimea and added missiles. Weak! @foxandfriends — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 марта 2017 г.

«За восемь лет Россия „проехалась“ по президенту Обаме, становилась все сильнее и сильнее, захватила Крым и нарастила количество ракет. Слабак!» — написал Трамп.

Это не первое подобное высказывание Трампа в адрес своего предшественника. В прошлый раз президент США обратил внимание, что именно при Обаме произошло присоединение Крыма к России. «Россия присоединила Крым, пока работала администрация Обамы. Был ли Обама слишком мягок по отношению к России?» — задавался вопросом Трамп в середине февраля.