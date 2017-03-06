|
Трамп назвал Обаму слабаком, позволившим России "наезжать" на него
07.03.2017 17:46 — Новости Мира | Tut.by
Дональд Трамп упрекнул Барака Обаму в том, что тот, будучи на посту президента США, был слабым в отношениях с Россией. По словам Трампа, при Обаме Россия «становилась все сильнее и сильнее».
Об этом американский президент написал на своей странице в Twitter.
«За восемь лет Россия „проехалась“ по президенту Обаме, становилась все сильнее и сильнее, захватила Крым и нарастила количество ракет. Слабак!» — написал Трамп.
Это не первое подобное высказывание Трампа в адрес своего предшественника. В прошлый раз президент США обратил внимание, что именно при Обаме произошло присоединение Крыма к России. «Россия присоединила Крым, пока работала администрация Обамы. Был ли Обама слишком мягок по отношению к России?» — задавался вопросом Трамп в середине февраля.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"За восемь лет Россия "проехалась" по президенту Обаме, становилась все сильнее и сильнее, захватила Крым и нарастила количество ракет. Слабак!" - написал Трамп.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)
Комментарии