Морис Олдфилд возглавлял британскую разведку МИ-6 между 1973−78 годами. Считается, что именно он убедил тогдашнее британское правительство не вступать во Вьетнамскую войну, и он же стал прототипом персонажа Алека Гиннесса, когда тот снимался в телесериале 1979 года «Шпион, выйди вон!», основанном на романе Джона Ле Карре.



Фото с сайта bbc.com

Но последние годы его жизни были омрачены регулярными обвинениями в педофилии. И лишь в январе 2017 года, через 36 лет после его смерти, было официально объявлено, что все эти обвинения беспочвенны.

Его родственники, годами добивавшиеся справедливости, говорят, что эти обвинения в адрес Мориса Олдфилда были «невыносимыми» и «душераздирающими».

Морис Олдфилд родился на ферме в графстве Дербишир. Он был необычным кандидатом на пост главы МИ-6, так как был выпускником Манчестерского университета, а не Оксфордского или Кембриджского, как практически все остальные представители элиты тех времен.

Несмотря на свое скромное происхождение, он сделал головокружительную карьеру и возглавил МИ-6 в 1973 году, как раз в тот момент, когда британская разведка переживала тяжелейший кризис после многих лет инфильтрации советскими шпионами.

За шесть лет на посту ему удалось искоренить последствия этого скандала. Он собирался уйти на пенсию в 1979 году, но тогдашний премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер попросила его заняться координацией работы разведки и служб безопасности в Северной Ирландии.

Его работа там почти полностью подорвала его репутацию.

Он скончался в 1981 году, в возрасте 65 лет. Но незадолго до кончины стали распространяться слухи о его частной жизни во время службы в Северной Ирландии.

Говорили, что он скомпрометировал себя, заигрывая с незнакомым мужчиной в баре в графстве Даун. Ходили слухи, что он приставал к другому мужчине в пабе в Белфасте.

Кроме того, некоторые стали поговаривать, что он был как-то связан с приютом для мальчиков в Белфасте, где подростки подвергались сексуальному насилию.

После 1987 года эти слухи стали появляться в газетах. В 2014 году его имя фигурировало в докладе о сексуальном насилии над детьми в Северной Ирландии.

Имя Олдфилда также было упомянуто в докладе лондонской полиции, которая расследовала обвинения в том, что в 1970-е и 80-е годы в парламенте существовала группа педофилов.

Расследование лондонской полиции закончилось в марте 2016 года, никаких обвинений никому предъявлено не было. Расследование в Северной Ирландии пришло к выводу, что обвинения в адрес Олдфилда беспочвенны.

Мартин Пирс, внучатый племянник Мориса Олдфилда, говорит, что последние 30 лет жизнь его родственников была непростой. Слышать эти обвинения, говорит он, было чрезвычайно тяжело, в особенности для братьев и сестер Мориса, многие из которых еще живы.

«Но теперь, когда Морис полностью оправдан, мы можем оставить прошлое позади», — говорит он.

Однако подобные обвинения не забываются, говорит историк МИ-6 Стивен Доррилл. Многие все равно считают, что Олдфилд был в чем-то замешан.

«Но он сыграл очень важную роль в Северной Ирландии, он постоянно искал мирные пути разрешения конфликта. МИ-6 вела переговоры с ИРА, и это спасло жизни», — продолжает он.

Это было не единственным достижением Мориса Олдфилда.

«Если человек возглавил МИ-6, это значит, что он добился больших успехов, несмотря на то, что эта организация расколота на множество клик», — добавляет Доррилл.

Когда Олдфилд возглавил МИ-6, в разведке царил хаос из-за скандала вокруг «кембриджской пятерки» — двойных агентов Кима Филби, Гая Берджесса и других, которые передали сотни секретных документов СССР.

Олдфилду удалось восстановить доверие к МИ-6 со стороны США. Но одним из его главных достижений было то, что ему удалось убедить правительство не принимать участия во Вьетнамской войне.

«Если бы Британия ввязалась в это, если бы Гарольд Уилсон решил помочь американцам, то погибли бы многие, многие молодые люди, а он [Олдфилд] сумел этого избежать», — говорит Стивен Доррилл.

Олдфилд стал первым главой МИ-6, которому было разрешено давать интервью прессе, в результате чего он мгновенно стал знаменитостью.

Актер Алек Гиннесс говорил, что перед началом съемок телесериала «Шпион, выйди вон!» он хотел встретиться с настоящим шпионом.

Ле Карре предложил организовать встречу с Олдфилдом в одном из лондонских пабов.

«Морис и Алек Гиннесс пришли туда до Ле Карре, и когда тот появился, они уже бурно общались», — говорит Мартин Пирс.

Как говорит Доррилл, Алек Гиннесс пристально изучал Олдфилда — что он пьет, как разговаривает, как сидит, как идет по улице.

Ле Карре рассказывает, что Алек Гиннесс интересовался, почему Олдфилд протирает верх стакана или кружки, прежде чем прикасаться к нему губами. «Он подозревает, что там может быть яд?» — спросил актер.

«Если бы там был яд, он бы уже умер», — ответил Ле Карре.

После выхода телесериала на экраны Олдфилд написал актеру, что не узнал себя.

Но многие другие узнали именно его в персонаже Алека Гиннесса.