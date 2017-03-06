﻿ WikiLeaks опубликовала новый крупный архив документов "о всей хакерской машине ЦРУ". 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

WikiLeaks опубликовала новый крупный архив документов "о всей хакерской машине ЦРУ"

07.03.2017 21:30 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Организация разоблачителей WikiLeaks опубликовала массивный архив секретных документов ЦРУ. Об этом сообщает The Independent.

Он получил название «Убежище 7» и состоит из 8761 документа, который, как заявил основатель организации, «содержит информацию о всей хакерской машине ЦРУ». Распространенный массив лишь один из первых, в дальнейшем ожидаются новые публикации в рамках «Убежища 7».

Как отметили в WikiLeaks, ЦРУ де-факто утратило контроль над своим хакерским арсеналом, который позволяет установить контроль над множеством компьютеров по всему миру: речь идет о программах, позволяющих получить доступ к телефонам под управлением iOS и Android, компьютерам под управлением Windows и умным телевизорам компании Samsung.

Причем сами вредоносные программы опубликованы не были — их обнародование ожидается в случае достижения общественного консенсуса по анализу и «обезвреживанию» такого рода приложений.

Источником утечки стала сторона, заинтересованная в оценке обществом настоящего могущества американской разведки. «Источник хочет начала открытого обсуждения безопасности, создания, использования, распространения и демократического контроля кибероружия», — пояснили в организации.

В феврале WikiLeaks сообщила о слежке ЦРУ за французскими политиками во время президентских выборов в европейской стране в 2012 году. Согласно обнародованным документам, американцев интересовали настроения внутри партий, связи с бизнес-кругами, источники финансирования, в том числе из-за границы.

 
 
Ссылка на источник 13
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Источником утечки стала сторона, заинтересованная в оценке обществом настоящего могущества американской разведки.

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
Бывшего главу британской разведки ложно обвиняли в педофилии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика