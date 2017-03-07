Министр экономики Турции Нихат Зейбекчи намерен добиваться правовых последствий в отношении немецкой газета Bild из-за оскорбительной публикации. Об этом говорится в сообщении пресс-службы политика, которое было распространено во вторник, 7 марта. В заявлении не уточняется, о какой именно публикации идет речь, однако агентство dpa предполагает, что министра возмутила статья таблоида, в которой он был назван «самым верным цепным псом» президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

По мнению Зейбекчи, подобный «омерзительный выпад» в его отношении неприемлем — особенно когда за ним стоят журналисты. Турецкий политик считает, что такое оскорбление в адрес официального государственного лица воспринимается уже не просто как выпад против конкретного человека, а как выпад против всех граждан страны.

В издательском доме Spiegel SE, которому принадлежит газета Bild, пока не комментируют намерения турецкого министра.

Зейбекчи участвовал 5 марта в двух публичных мероприятиях в Германии — в Кельне и Леверкузене, где агитировал местных турок голосовать за президентскую республику на предстоящем 16 апреля референдуме в Турции . Между тем немецкие власти отказались предоставлять ему площадку для агитации еще в двух местах, что вызвало недовольство Анкары .

Турецкая община в Германии, в свою очередь, обратилась к правительству в Анкаре с призывом не делить граждан на сторонников и противников идеи Эрдогана о президентской республике и не вносить раскол в турецком обществе как внутри страны, так и за рубежом. Руководство общины также попросило власти ФРГ не реагировать на провокации со стороны турецких политиков.