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Украинский премьер назвал сумму потерь от торговой блокады Донбасса

07.03.2017 22:58 — Новости Мира | Tut.by  
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Украина ежемесячно теряет от 2 до 4 млрд гривен ($ 75−150 млн) от торговой блокады Донбасса, заявил премьер-министр страны Владимир Гройсман.

«Сегодня 2−4 млрд гривен ежемесячно мы теряем, это цена потерь от энергетической блокады», — сказал глава правительства во время рабочей поездки в Винницу, сообщила пресс-служба кабинета министров.

Он подчеркнул, что блокада негативно отражается на экономике Украины. «То, что мы забирали свой уголь и использовали в наших целях для металлургии и для энергетики, было в интересах Украины. Мы с этого получали налоги в бюджет, из которого финансировали все потребности. Поэтому за блокаду заплатит каждый украинец соответствующими потерями», — пояснил премьер.

При этом Гройсман выступил против закупок угля в России. «Если кто-то считает, что уголь надо купить в Российской Федерации, я категорически против, потому что это и есть торговля с врагом, куда мы должны заплатить валюту для оплаты товара, от которого мы серьезно зависимы», — сказал он.

Между тем, по данным компании «Укрэнерго», запасы антрацита в Украине оцениваются в почти 816 тыс. тонн, чего хватит только на месяц работы тепловых электростанций и централей. С таким объемом угля, который ранее был поставлен в страну с неподконтрольных территорий и из-за рубежа, Луганская ТЭС проработает 91 день, Приднепровская и Криворожская — по 35 дней, Змиевская и Трипольская — по 30 дней.

Острый дефицит угля антрацитовой группы вызван, в частности, тем, что в конце января под предлогом борьбы с контрабандой украинские радикалы заблокировали железнодорожные пути, ведущие на неподконтрольную Киеву территорию Донбасса. В ответ власти самопровозглашенных ДНР и ЛНР приняли решение о введении внешнего управления на работающих в республиках украинских предприятиях.

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При этом Гройсман выступил против закупок угля в России.

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