Что королева Елизавета II предпочитает на завтрак? Как королева расслабляется от дневной суеты? Как часто случаются просто теплые семейные обеды, когда встречаются все члены королевской семьи? — это лишь некоторые вопросы о королеве Елизавете II и ее семье, которые прислали нам читатели, пишет Руская служба Би-би-си.



Фото: Reuters

Мы попытались ответить на некоторые из них в ходе прямой трансляции , но признаем, что любопытство читателей полностью не удовлетворили. Слишком многих интересовала жизнь одной из самых богатых и знатных семей Европы, а личность и будни самой королевы притягивают людей, как магнит.

Неудивительно, ведь Ее Величество никогда не дает интервью. Моменты, когда прессе разрешено присутствовать рядом с монархом так, чтобы слышать что она говорит, можно пересчитать по пальцам. В прошлом году, по случаю Бриллиантового юбилея своего правления, Елизавета II снялась в документальном фильме Би-би-си и вместе со своим старшим сыном принцем Чарльзом комментировала семейные кинохроники.



Королева Елизавета вместе с сыном принцем Чарльзом. Фото: Reuters

Не будем слишком амбициозны: рассказать все о том, что делает королева в обычной жизни — тем более, что королевскую жизнь обычной называть было бы нелепо — мы не сможем. Но с помощью интервью членов королевской семьи и книг журналистов, написанных на основе интервью с родственниками королевы, ее приближенными, бывшими и нынешними слугами, можно составить некоторое представление о ее вкусах, привычках и пристрастиях главы британской монархии.

Нагляднее всего это сделать, попытавшись представить, как проходит будний день Ее Величества. Тот редкий день, на который не запланировано официальных мероприятий.

Утро

Работает королева каждый день, за исключением Рождества. К девяти утра ее личный секретарь готовит знаменитый «красный портфель» с документами для ознакомления и подписи монарха. Это брифинги заседаний правительства, сводки спецслужб и разведка, документы парламента.

К этому времени супруг королевы принц Филип обычно заканчивает свой завтрак. Ее Величество любит завтракать одна, ровно в девять.



Фото: Reuters

Узнать, что ест королева, не так уж просто: работающие при дворе повара и слуги никогда не дают публичных интервью, и в династии Виндзоров очень ценят лояльность и молчание. Но бывший персонал иногда общается с прессой. Например, бывший королевский повар Дарен МакГреди поведал журналистам, что завтрак у Елизаветы II мало чем отличается от завтрака ее подданных: кукурузные хлопья с парой ложек сухофруктов, вареное яйцо, тост с вареньем и чай с молоком.

Во время завтрака она просматривает свежие газеты со специально подчеркнутыми секретарем статьями.

Известно, что все члены королевской семьи крайне трепетно относятся к тому, что пишет о них пресса, и особенно к тому, какие фотографии публикует. Как поясняли бывшие секретари, дело не в том, что Елизавета II и ее близкие сильно переживают за внешний вид. По ее представлению, монарх должен выглядеть перед подданными безупречно, именно поэтому ей важно, чтобы фотографии были удачными. Если это не так, в подходящий момент, как правило, спустя какое-то время после публикации, пресс-служба Букингемского дворца в неофициальной форме донесет королевское неудовольствие до того или иного издания.

При этом королева очень любит скетчи и карикатуры на себя и искренне смеется, если находит их удачными. Она сама весьма ироничный и не чуждый самоиронии человек и ценит остроумие и хорошие шутки. О себе она не раз говорила: «Чтобы в меня верили, надо чтобы меня видели».

Ровно в девять утра под окнами резиденции королевский волынщик 15 минут играет любимые мелодии монарха. Эта должность появилась еще при королеве Виктории, которая очень любила Шотландию, и с тех пор волынщики, а это, как правило, профессиональные военные музыканты, каждое утро играют для главы государства.

После просмотров документов из «красного портфеля» Ее Величество начинает писать письма, нередко с выражением признательности адресату.

Написанные чернильной ручкой на специальной бумаге письма со словами благодарности за подарок, ужин или прием в гостях — квинтэссенция английских хороших манер. Елизавета II очень ценит гостеприимство и заботу, понимая, что ее присутствие может быть нелегким испытанием. Именно поэтому она любит лично благодарить тех, кто ее принимал, особенно если речь идет о поездках за границу и длящихся по несколько дней официальных визитах.

Разумеется, написать всем и каждому из принимающей стороны невозможно, и королеве помогает одна из ее придворных дам, которые путешествовали вместе с ней. Точно так же Елизавета II читает все адресованные лично ей благодарственные письма, среди которых порой оказываются не только восхищенные отзывы о прекрасно проведенном вечере, но и просьбы поделиться рецептами тех или иных блюд.



Фото: twitter.com/BritishMonarchy

В спокойные дни королева сама любит заниматься своими собаками , любимыми корги, и лично готовит им корм, смешивая мясо курицы или кролика со специальными добавками. Порой она сама водит собак на прогулку, но в основном с корги гуляют королевские дворецкие.

День

Одно из любимых занятий Ее Величества — верховая езда. Королева — прекрасная наездница. Она страстно любит и разводит лошадей и до сих пор обожает конные прогулки , напрочь отказываясь надевать жокейский шлем и покрывая голову шелковым платком.

Точно так же Елизавета II, которая очень любит водить автомобили , никогда не пристегивается за рулем. Сейчас, правда, ее поездки ограничены, и водит свой темно-зеленый «Ягуар» королева по территории своих поместий.



Королева и герцогиня Кембриджская Кейт. Фото: Daily Mail

Их три — любимый Виндзорский замок под Лондоном, куда королева и ее супруг любят уезжать на выходные, поместье Сандрингем в графстве Норфолк и замок и поместье Балморал в Шотландии.

В прошлом году, когда супруги Обама приезжали поздравлять Ее Величество в Виндзор с 90-летием, гостеприимство демонстрировал герцог Эдинбургский, который лично возил на своем «Рендж Ровере» американского президента и его жену.

Лошади из конюшен Виндзоров — и это не королевские лошади, задействованные в официальных мероприятиях и живущие в конюшнях Букингемского дворца — уже много лет участвуют в скачках и выиграли не один приз.

Жокеи на ее лошадях всегда одеты в определенную форму: фиолетовый жилет с темно-красными рукавами и золотым шитьем на груди. В прошлом году лошадь королевы по кличке Дартмут выиграла скачки в Аскоте, сорвав приз в 130 тыс. фунтов. Большие конюшни, где выросло не одно поколение скаковых лошадей, находятся в поместье Сандрингем, и когда рождается жеребенок, Ее Величество лично инспектирует животное.



Фото: Reuters

Принц Чарльз, к слову, весьма скептически относится к конному спорту и не разделяет страсти матери, а его сестра принцесса Анна и внучка королевы Зара Тиндалл, напротив, профессиональные наездницы и участницы Олимпийских игр.

Королева не прочь порыбачить и раньше любила отдыхать на природе со спиннингом в руках. В детстве она много времени проводила в Шотландии, в поместье семьи своей матери, которая была страстным рыболовом, и в королевском поместье Балморал, где протекает река Ди, одна из самых популярных у ценителей рыбалки на лосося.

Позже, выйдя замуж за принца Филипа, большого энтузиаста этого спорта, Елизавета открыла в себе настоящий талант и всегда пыталась выкроить время для рыбалки даже во время официальных визитов за границу.

Охота также один из любимых видов спорта в королевской семье. Оговоримся, что речь идет об охоте на птиц, в первую очередь на фазанов. Каждый год цыплят специально разводят в поместьях. Сезон открывается в начале октября и длится до конца января. Все мужчины в королевской семье, включая принцев Уильяма и Гарри, страстные охотники и прекрасные стрелки.

Высшим пилотажем считается охота на диких птиц — шотландских куропаток и диких уток. Егеря не выгоняют их специально на охотников из леса, как фазанов, и стрелкам приходится ориентироваться на месте самим. Не говоря уж о том, что дикие птицы гораздо меньше и их сложнее подстрелить. Женщины в королевской семье не охотятся, но обязательно проводят время вместе с охотниками на природе.

Чай

К четырем часам королевской чете подают чай с пирожными, печеньями и бутербродами.

По словам повара Дарена МакГреди, больше всего Елизавета любит медовый бисквит и имбирный, фруктовый или шоколадный бисквитные торты. Последний подавался на приеме после бракосочетания принца Уильяма и герцогини Кембриджской.



Елизавета II и члены королевской семьи наблюдают с дворцового балкона за пролетом самолетов Королевских ВВС во время празднования 90-летия монарха. Фото: Reuters

Бутерброды бывают как минимум двух видов, и выбор умеренный — с огурцами, копченым лососем, яйцами и майонезом, ветчиной и горчицей.

К чаю непременно подаются любимые королевой «джемовые пенни»: маленькие, размером с монетку, круглые бутерброды из хлебной мякоти с малиновым вареньем. Это старое английское лакомство было особенно популярно в суровые годы Второй мировой, на которые пришлось позднее детство и юность Елизаветы. Ее Величество очень прагматична и не любит менять свои привычки.

«Old clothes are good form», — говорят англичане, имея в виду, что если что-то хорошо служит, то не надо от этого отказываться.

Еще одна английская привычка, которая свойственна представителям английской аристократии, — вечерняя ванна перед ужином. Если представить, что до этого целый день был проведен на охоте, а вечером гостей ждет званый ужин при свечах, то становится понятным, почему ванну удобно принимать около шести часов вечера.

По рассказам бывших слуг, королева — не исключение и под вечер любит принимать теплую ванну. С утра, к слову, она также принимает ванну, но времени на это тратит гораздо меньше, и вода более прохладная, чтобы взбодриться.

Вечер

Вечер в королевской семье любят начинать с напитков. Ее Величество предпочитает коктейль из джина с вермутом, принц Филип, как и его внук принц Уильям, — пиво. Принц Чарльз любит мартини, его жена Камилла джин с тоником, герцогиня Кембриджская — коктейли, а принц Гарри, по многочисленным свидетельствам друзей, тоже коктейли, а порой не прочь выпить водки.

При этом шампанское в королевской семье не сильно жалуют, хотя не так давно в поместье в Виндзоре семья стала производить собственное игристое вино. Но коммерческие интересы — не личные пристрастия, и первую небольшую партию коллекционеры скупили по цене 25 фунтов за бутылку (75 фунтов за подарочную упаковку в три бутылки).

На ужин королева любит блюда, приготовленные из дичи или рыбы из ее поместий. Экзотическую пищу она не любит: памятуя о том, сколь много она путешествовала, это вполне понятно. Принимающая сторона всегда стремится удивить гостей всем самым лучшим из местной кухни, и, по рассказу одной из придворных дам, однажды, во время поездки в Белиз, Елизавете пришлось попробовать местный деликатес, сильно напоминающий жареную крысу…



Королева Елизавета II с внуками. Фото: twitter.com/KensingtonRoyal

Сезонность — одно из важных правил при выборе меню. Подавать фазанов в мае, когда они полгода пролежали в морозилке, к столу, скорее всего, не будут. Зато в это время, например, салат из спаржи будет более, чем уместен.

Выросшая в военное время королева очень не любит, когда продукты выбрасывают. Известен случай, когда она отправила неиспользованную для соуса дольку лимона обратно на кухню с просьбой использовать ее для другого блюда. Так что фазанов, скорее всего, разморозят и скормят охотничьим псам.

Хорошим тоном на Пасху считается подавать блюда из ягненка, на Рождество — индейку. Рождество — тот самый праздник, когда вся большая семья — королева, герцог Эдинбургский, их четверо детей, восемь внуков и пять правнуков собираются вместе в поместье Сандрингем.

И когда в прошлом году принц Уильям с женой впервые за много лет поехали отмечать Рождество к родителям Кейт, это стало новостью в английской прессе.

Именно с Рождеством у герцогини Кембриджской связаны особые воспоминания о королеве Елизавете II, о чем она рассказала в одном из документальных фильмов.

Первый раз Кейт была приглашена в Сандрингем, еще будучи не замужем за принцем Уильямом, и очень переживала, что же дарить венценосной бабушке молодого человека.

Подумав, она решила, что подарит то, что обычно дарила своим родственникам, — домашнее варенье или соус чатни (обычно подается к сыру).

По словам самой Кейт, ей было очень приятно, когда на следующий день подаренная банка чатни стояла на обеденном столе. «Для меня это очень много значило», — сказала герцогиня.



Фото: Reuters

Наталья Тузовская

Русская служба Би-би-си