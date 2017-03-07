Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на встрече, приуроченной к Международному женскому дню в администрации главы государства, рассказал, как нужно вести и что говорить, чтобы понравиться женщине.



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«Если хочешь понравиться женщине, Адеке (Адильбек Джаксыбеков, глава Администрации президента), если она красивая, говори ей, что она умная. Если она не очень выглядит, говори, красивая», — цитирует президента zakon.kz .

«Если ни то, ни другое не подходит, скажи „Как ты похудела!“ Правильно? Вот я все время их учу, не умеют обращаться», — пошутил президент.