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Президент Казахстана рассказал, как нужно общаться с женщинами
08.03.2017 08:27 — Новости Мира | Tut.by
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на встрече, приуроченной к Международному женскому дню в администрации главы государства, рассказал, как нужно вести и что говорить, чтобы понравиться женщине.
«Если хочешь понравиться женщине, Адеке (Адильбек Джаксыбеков, глава Администрации президента), если она красивая, говори ей, что она умная. Если она не очень выглядит, говори, красивая», — цитирует президента
«Если ни то, ни другое не подходит, скажи „Как ты похудела!“ Правильно? Вот я все время их учу, не умеют обращаться», — пошутил президент.
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"Если хочешь понравиться женщине, если она красивая, говори ей, что она умная", - сказал президент.
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