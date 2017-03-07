Ряд дипломатов из восточноевропейских государств просят у США помощи при отражении «вмешательства со стороны России». Дипломаты также призвали США не снимать с РФ санкции.



Глава МИД Украины Павел Климкин. Вашингтон, 7 марта 2017 года. Фото: Reuters

Дипломаты нескольких восточноевропейских стран обратились к американским сенаторам с просьбой о помощи при отражении вмешательства со стороны России, в том числе кибератак. Об этом шла речь во вторник, 7 марта, на заседании сенатского подкомитета по ассигнованиям, на котором присутствовали глава МИД Украины Павел Климкин, а также послы в Вашингтоне Польши, Грузии, Латвии, Литвы и Эстонии. Они также настаивали на том, что западные санкции не должны быть отменены в ближайшее время.

«Пока Россия не уйдет с украинской земли, не должно быть никакого облегчения санкций. Если что-то случится, их надо нарастить», — заявил Климкин. Представители других стран согласились с украинским министром, а также добавили, что планируют уменьшить зависимость от российского природного газа. «Мы действительно думаем о диверсификации», — сказал Петр Вильчек, посол Польши в США.

Глава подкомитета, в ведение которого входит Госдепартамент и международная помощь, сенатор от Республиканской партии США Линдси Грэм созвал заседание в связи с тем, что Дональд Трамп может отменить санкции в отношении России, введенные после ситуации с Крымом. Грэм заметил, что поддерживает долгосрочную помощь другим странам, уточнив, что это также важно и для безопасности США. «Чем более вы в безопасности, тем более в безопасности мы», — добавил Грэм. Сенатор также заявил, что желал бы для своей страны лучших отношений с Москвой, однако это невозможно, пока Россия не изменится.

Павел Климкин также встретился в Вашингтоне с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, где стороны обсудили внутренние проблемы Украины. Комментируя встречу, и.о. начальника пресс-службы Госдепартамента Марк Тонер заявил, что новая американская администрация готова сохранять санкции, введенные в отношении Москвы в 2014 году, сообщает ТАСС .

Тонер рассказал, что «Тиллерсон вновь подтвердил прочную приверженность США» отношениям с Украиной и «обеспечению того, чтобы все стороны, включая Россию, выполнили минские обязательства». Американские санкции будут сохраняться, «пока Россия не выполнит (требования) как по востоку Украины, так и по Крыму», утверждал Тонер. Детали политики новой администрации США во главе с президентом Дональдом Трампом он не раскрывал.