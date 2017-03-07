Мощный взрыв прогремел рядом с военным госпиталем в Кабуле, недалеко от посольства США. Об этом сообщает агентство Reuters .

«Госпиталь имени Сардар Дауд Хана подвергся атаке, нам известно, что внутрь проникли несколько нападавших», — приводит Agence France-Presse слова официального представителя министерства обороны страны. По информации AFP, неизвестные боевики по-прежнему находятся внутри медицинского учреждения.

По данным Tolo News , пять боевиков были переодеты в медработников. У входа в медицинское учреждение террорист-смертник привел в действие взрывное устройство, что позволило остальным боевикам проникнуть внутрь. По информации телеканала, по меньшей мере 13 человек получили ранения во время нападения, они госпитализированы в другие больницы Кабула. Сведения о точном числе пострадавших, а также возможных жертвах не приводятся.

Как сообщается, сотрудники сил безопасности ведут перестрелку с боевиками на третьем и четвертом этажах госпиталя.

Ни одна террористическая группировка пока не взяла на себя ответственность за нападение.