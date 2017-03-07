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Смертник устроил взрыв у военного госпиталя в Кабуле, боевики ведут стрельбу внутри
08.03.2017 09:19 — Новости Мира | Tut.by
Мощный взрыв прогремел рядом с военным госпиталем в Кабуле, недалеко от посольства США. Об этом сообщает агентство
«Госпиталь имени Сардар Дауд Хана подвергся атаке, нам известно, что внутрь проникли несколько нападавших», — приводит
По данным
Как сообщается, сотрудники сил безопасности ведут перестрелку с боевиками на третьем и четвертом этажах госпиталя.
Ни одна террористическая группировка пока не взяла на себя ответственность за нападение.
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У входа в военный госпиталь террорист-смертник привел в действие взрывное устройство, что позволило остальным боевикам проникнуть внутрь.
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