﻿ Медведев подписал национальную стратегию действий в интересах женщин. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Медведев подписал национальную стратегию действий в интересах женщин

08.03.2017 10:03 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал национальную стратегию действий в интересах женщин, рассчитанную до 2022 года.

Стратегию предполагается реализовывать в два этапа — первый рассчитан до 2018 года, второй пройдет с 2019 по 2022 годы. Концепция национальной стратегии основывается на защите прав женщин, которые называются неотъемлемой частью общих прав человека, и на создании условий для полного и равноправного участия женщин во всех сферах культурной, экономической, социальной политической жизни России.

Россия, согласно национальной стратегии, берет на себя обязательства повысить занятость женщин и создать условия для их карьерного и профессионального роста, а также снизить разницу в зарплатах между мужчинами и женщинами.

Помимо этого, концепция предполагает принятие мер для сохранения здоровья женщин, профилактику насилия в отношении женщин и помощь некоммерческим организациям, которые помогают жертвам насилия, а также многое другое.

Постановление о принятии национальной стратегии действий в интересах женщин подписано 8 марта — в Международный женский день.

Как говорится в национальной стратегии в интересах женщин, в России сейчас 78.6 миллиона женщин, то есть более половины населения страны. Доля занятых женщин в общей численности занятого населения составляет 49 процентов.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Россия берет на себя обязательства повысить занятость женщин и создать условия для их карьерного и профессионального роста, а также снизить разницу в зарплатах...

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
Смертник устроил взрыв у военного госпиталя в Кабуле, боевики ведут стрельбу внутри
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика