﻿ В ходе операции по освобождению Мосула от ИГ дома покинули 210 тысяч иракцев. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

В ходе операции по освобождению Мосула от ИГ дома покинули 210 тысяч иракцев

08.03.2017 10:49 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Более 210 тысяч иракцев были вынуждены покинуть свои дома в Мосуле в ходе операции иракской армии, нацеленной на освобождение города от боевиков группировки «Исламского государства». Об этом сообщило Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ).


Фото: Reuters

«На настоящий момент 211 552 иракца являются внутренне перемещенными лицами в результате боев в Мосуле. Более 50 тысяч из них стали таковыми после начала 19 февраля операции в западной части города», — заявила на брифинге в Женеве официальный представитель УВКБ Сесиль Пуйи.

«Вновь прибывшие испытывают отчаяние, они явно травмированы и голодны, у многих нет обуви, их одежда промокла. Им пришлось пройти большое расстояние, чтобы добраться до правительственных пунктов контроля», — отметила официальный представитель. По ее словам, в течение последних недель некоторые иракские семьи питались всего один раз в день — мукой на воде, иногда с добавлением хлеба и томатной пасты. «Голод и отсутствие безопасности эти семьи называют в качестве основной причины, побудившей их бежать», — сказала Пуйи.

Она добавила, что эти люди сообщили УВКБ об атаках вооруженных групп на районы, недавно отвоеванные иракскими силами безопасности, что приводит к жертвам среди гражданского населения.

Кампания по освобождению этого второго по величине города страны и иракской «столицы» ИГ началась 17 октября прошлого года. К концу января под контроль властей перешел Восточный Мосул, а 19 февраля премьер-министр страны Хейдар аль-Абади дал старт наступлению на Западный Мосул.

Читайте также
Под минометным огнем и прицелами снайперов: как иракцы спасаются из Мосула
«Мы его купили за 500 долларов». Как в ИГ продали похищенного мальчика, а солдаты вернули его в семью
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Вновь прибывшие испытывают отчаяние, они явно травмированы и голодны, у многих нет обуви, их одежда промокла. Им пришлось пройти большое расстояние, чтобы...

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
Медведев подписал национальную стратегию действий в интересах женщин
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика