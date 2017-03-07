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В ходе операции по освобождению Мосула от ИГ дома покинули 210 тысяч иракцев
08.03.2017 10:49 — Новости Мира | Tut.by
Более 210 тысяч иракцев были вынуждены покинуть свои дома в Мосуле в ходе операции иракской армии, нацеленной на освобождение города от боевиков группировки «Исламского государства». Об этом сообщило Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ).
«На настоящий момент 211 552 иракца являются внутренне перемещенными лицами в результате боев в Мосуле. Более 50 тысяч из них стали таковыми после начала 19 февраля операции в западной части города», — заявила на брифинге в Женеве официальный представитель УВКБ Сесиль Пуйи.
«Вновь прибывшие испытывают отчаяние, они явно травмированы и голодны, у многих нет обуви, их одежда промокла. Им пришлось пройти большое расстояние, чтобы добраться до правительственных пунктов контроля», — отметила официальный представитель. По ее словам, в течение последних недель некоторые иракские семьи питались всего один раз в день — мукой на воде, иногда с добавлением хлеба и томатной пасты. «Голод и отсутствие безопасности эти семьи называют в качестве основной причины, побудившей их бежать», — сказала Пуйи.
Она добавила, что эти люди сообщили УВКБ об атаках вооруженных групп на районы, недавно отвоеванные иракскими силами безопасности, что приводит к жертвам среди гражданского населения.
Кампания по освобождению этого второго по величине города страны и иракской «столицы» ИГ началась 17 октября прошлого года. К концу января под контроль властей перешел Восточный Мосул, а 19 февраля премьер-министр страны Хейдар аль-Абади дал старт наступлению на Западный Мосул.
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"Вновь прибывшие испытывают отчаяние, они явно травмированы и голодны, у многих нет обуви, их одежда промокла. Им пришлось пройти большое расстояние, чтобы...
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