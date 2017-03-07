Более 210 тысяч иракцев были вынуждены покинуть свои дома в Мосуле в ходе операции иракской армии, нацеленной на освобождение города от боевиков группировки «Исламского государства». Об этом сообщило Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ).



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«На настоящий момент 211 552 иракца являются внутренне перемещенными лицами в результате боев в Мосуле. Более 50 тысяч из них стали таковыми после начала 19 февраля операции в западной части города», — заявила на брифинге в Женеве официальный представитель УВКБ Сесиль Пуйи.

«Вновь прибывшие испытывают отчаяние, они явно травмированы и голодны, у многих нет обуви, их одежда промокла. Им пришлось пройти большое расстояние, чтобы добраться до правительственных пунктов контроля», — отметила официальный представитель. По ее словам, в течение последних недель некоторые иракские семьи питались всего один раз в день — мукой на воде, иногда с добавлением хлеба и томатной пасты. «Голод и отсутствие безопасности эти семьи называют в качестве основной причины, побудившей их бежать», — сказала Пуйи.

Она добавила, что эти люди сообщили УВКБ об атаках вооруженных групп на районы, недавно отвоеванные иракскими силами безопасности, что приводит к жертвам среди гражданского населения.

Кампания по освобождению этого второго по величине города страны и иракской «столицы» ИГ началась 17 октября прошлого года. К концу января под контроль властей перешел Восточный Мосул, а 19 февраля премьер-министр страны Хейдар аль-Абади дал старт наступлению на Западный Мосул.