Экс-президент США Барак Обама был разгневан обвинениями действующего американского лидера Дональда Трампа в его адрес по поводу санкционирования прослушивания телефонных разговоров республиканца. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal .



Дональд Трамп и Барак Обама. Фото: Reuters

Гнев Обамы

По сведениям ее источников, Обама пришел в ярость, когда Трамп написал в Twittere, что демократическая администрация якобы осуществляла прослушку в здании Trump Tower в Нью-Йорке за считанные дни до победы республиканца на выборах.

Экс-президент расценил данные высказывания как в высшей степени оскорбительные для него. Вместе с тем, Обама, по словам одного из его помощников, не намерен отвечать публично на каждый выпад нового главы государства.

«Основным правилом в администрации Обамы являлось то, что сотрудники Белого дома никогда не вмешивались в независимые расследования, которые проводило министерство юстиции, — приводит The Wall Street Journal слова официального представителя экс-президента Кевина Льюиса. — В связи с этим принципом ни президент Обама, ни один из сотрудников Белого дома не отдавали приказ о слежке за каким-либо гражданином США. Любые утверждения, что это не так, просто не соответствуют действительности».

Обиды Трампа

Трамп, в свою очередь, как отмечает издание, полагает, что ответственность за информационные утечки в его администрации несут сотрудники, являющиеся сторонниками Обамы. Кроме того, президент полагает, что его предшественник на высшем государственном посту в настоящее время мог бы публично опровергнуть домыслы о том, будто Россия вмешивалась в предвыборные процессы в США на стороне Трампа. По сведениям газеты, республиканец уверен, что Обама прекрасно знает о безосновательности таких обвинений.

Как говорится в публикации, некий сотрудник Белого дома, в частности, обратил внимание на то, что сам Обама, будучи главой администрации, крайне негативно относился к утечкам информации. «Он сразу же выступал с их осуждением и, разумеется, примечательно то, что сейчас он сохраняет молчание», — указал этот сотрудник.

Обвинения в прослушке

В воскресенье Белый дом распространил заявление, в котором обратился к Конгрессу США с требованием провести разбирательство по поводу предположительно имевшего место превышения полномочий исполнительной ветви власти при президенте Обаме. Оно последовало за высказываниями Трампа, который в субботу на своей странице в Twitter написал, что администрация Обамы осуществляла прослушку в Trump Tower.

Также в воскресенье стало известно о том, что директор ФБР Джеймс Коми обратился к министерству юстиции с требованием публично опровергнуть высказывания Трампа о прослушке. По данным телеканала CNN, Коми был недоволен тем, что на его обращение не последовало ответа.

Телекомпания Fox News, ссылаясь на осведомленные источники, сообщила в понедельник, что президент США, выступая с обвинениями, не проконсультировался предварительно с рядом ключевых сотрудников в администрации, которые должны были бы знать о прослушке.