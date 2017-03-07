Палата лордов британского парламента потребовала, чтобы правительство согласовало с парламентом итоговое соглашение о выходе из Евросоюза.



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В ходе обсуждения законопроекта о «брексите», уже поддержанного палатой общин, 366 членов палаты лордов проголосовали за поправку, подразумевающую, что правительство должно получить одобрение у парламента на итоговое соглашение с ЕС или разрешение выйти из союза без договоренности с Брюсселем.

Это уже второе поражение премьер-министра Терезы Мей и ее планов по выходу из Евросоюза за неделю. Она призывала лордов принять документ без поправок.

2 марта палата лордов потребовала, чтобы правительство страны гарантировало гражданам Евросоюза право остаться в Великобритании.

Теперь законопроект о «брексите» снова отправится на рассмотрение в палату общин, которая, впрочем, может отказаться вносить в него эти поправки.

Тереза Мэй ранее пообещала запустить процесс выхода из Евросоюза к концу марта.

Как ожидается, правительство попытается в палате общин, куда возвращается законопроект, защитить свой вариант и обойтись без внесения поправок.

Палата общин приняла законопроект о выходе из ЕС в третьем, окончательном чтении еще 8 февраля. В ходе обсуждения документа в него предлагали внести ряд поправок, но в итоге депутаты этого делать не стали.

Законопроект был внесен в парламент после решения британского Верховного суда, постановившего, что правительству требуется согласие законодателей для формального запуска переговоров с Брюсселем о выходе из ЕС.